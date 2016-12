Telenor-styret samles til mulig skjebnemøte

Etter en uke med storm i toppen av Telenor, skal styret møtes igjen. På dagsordenen står konflikten mellom styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det to dager lange møtet mandag og tirsdag skulle vært et ordinært styremøte, men blir trolig alt annet enn det. For den siste uken har Telenor igjen havnet i medienes overskrifter: Wærsted har ifølge Dagens Næringslivs (DN) anonyme kilder forsøkt å kvitte seg med Brekke, ifølge flere medier med ryggdekning i Telenors styre.

Professor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) tror ikke på noen større avklaringer etter Telenors styremøte mandag. Hun er usikker på om styret vil si noe om tilliten til Brekke.

– Det er et godt spørsmål. I og med at dette har kommet ut i pressen og skapt tvil om styret har tillit til ham, må de kanskje si at de har tillit til ham, sier Thorburn til NTB. Både Brekke og Wærsted deltok under nobelseremonien og bankettmiddagen i Oslo lørdag.

– Dette er en veldig uheldig sak for Telenor. Ingen tvil om det, var alt Wærsted ville si om personkonflikten. Søndag kveld møtte Brekke pressen i forkant av nobelkonserten i Telenor Arena. Ikke uventet ville heller ikke han ville kommentere saken.

– Vi får ta ett steg av gangen. I morgen er det styremøte, og så får vi se hvordan vi står da, var alt han ville si til TV 2.

Les også: Her er Telenor-toppene sammen på banketten

Mange spørsmål

Alvorlige saker fra Brekkes tid som Telenors sjef i Asia skal være årsaken til at Wærsted har mistet tilliten til ham, ifølge DN. Om Wærsteds angivelige beskjed til Brekke om å gå av sier Thorburn dette:

– Jeg har vanskelig for å tro at hun skulle ha agert uten å ha forankret det i styret. Derfor vil jeg ikke rope «ulv, ulv» ennå.

Thorburn understreker samtidig at hun bare kjenner saken gjennom mediene.

Les også: Telenor-bråket: Næringsministeren har visst om mistilliten til Brekke

En rekke spørsmål er uavklart foran styremøtet. Mest sentralt står spørsmålet om enten Wærsted eller Brekke – eller begge – trekker seg eller blir tvunget til å forlate sine verv.

Brekke kan enten velge å trekke seg frivillig, bli bedt om å gå av styret eller få fortsatt tillit.

Også Wærsted kan velge å trekke seg. Hvis næringsminister Monica Mæland (H) ønsker å skifte ut styrelederen, må det skje via bedriftsforsamlingen. En slik prosess vil være tung og føre til mye usikkerhet, skriver Aftenposten.

VG-leder: Begge har opptrådt uklokt

Wærsted og styret

Ett helt sentralt spørsmål er i hvor stor grad Telenor-styret har stått bak Wærsted i konflikten med Brekke.

Thorburn peker på at det i utgangspunktet ikke er noe problem med ulike oppfatninger i et selskapsstyre.

– Det er ikke problematisk. Tvert imot kan det berike styrets diskusjon og bidra til en bedre beslutningsprosess om det kommer fram ulike synspunkter i møtene. Da behøver det heller ikke komme ut noe til omverdenen om styrets arbeid, som jo er konfidensielt.

Kommentar: Begge kan gå med i dragsuget

– Men hvis det blir for emosjonelt, og personkonflikter gjør at man ikke kan fungere profesjonelt, må styret endre sammensetning og bytte ut styremedlemmer, sier Thorburn.

NHH-professoren tror ikke påstandene om detaljstyring fra Wærsted, også de fremsatt i DN, er særlig problematiske.

– Dette tror jeg Wærsted er veldig bevisst på – hun vil vite hva som foregår. Det er veldig godt å høre at man har styremedlemmer som vil ha informasjon og er ansvarlig for at man følger lover og regler og at det ikke finnes korrupsjon.

Wærsted om Telenor-feiden: Jeg sørger for å ha ryggdekning i styret