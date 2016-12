Telenor-bråket: Næringsministeren har visst om mistilliten til Brekke

Telenor-styreleder Gunn Wærsted har holdt næringsminister Monica Mæland (H) underrettet om sin manglende tillit til Telenor-sjef Sigve Brekke.

Fakta om uroen rundt ledelsen i Telenor * Sigve Brekke tiltrådte som konsernsjef i Telenor 17. august 2015. Han har vært i selskapet siden 1999 og i konsernledelsen siden 2008, der han var øverste sjef for Telenors virksomhet i Asia 2008-2015. * Brekke etterfulgte Jon Fredrik Baksaas, som hadde hatt jobben siden 2002. * Baksaas innrømmet i november 2015 å ha holdt tilbake informasjon i den åpne høringen Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i januar samme år om korrupsjonspåstandene om det russiske teleselskapet Vimpelcom, som Telenor kjøpte seg inn i 1998. * 30. oktober 2015 avsatte næringsminister Monica Mæland (H) Telenors styreleder Svein Aaser, etter å ha mottatt informasjon som hun mente hun burde fått tidligere. * Aaser forgjenger Harald Norvik (2007-2012) trakk seg som følge av en konflikt med daværende næringsminister Trond Giske (A). * Gunn Wærsted tiltrådte som ny styreleder i Telenor i januar. * Torsdag skrev Dagens Næringsliv at Wærsted i en samtale med Sigve Brekke i høst ga uttrykk for at han burde gå av som Telenor-sjef. Kilde: NTB

Sentrale kilder sier til VG at det har vært såkalt eierdialog mellom styreleder Gunn Wærsted og Næringsdepartementet om Wærsteds arbeid i styret i Telenor. Hun skal også ha informert om at hun har ønsket å fjerne Brekke fra sjefsstolen i Telenor.

Da VG fikk kontakt med Wærsted sent fredag, var hun knapp.

– Jeg ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

– Har du i dialogen opplevd noe press fra departementet, eksempelvis for å fjerne Brekke?

– Nei, departementet har ikke utøvd noe press.

– Hvorfor har du hatt denne dialogen?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Staten, ved Næringsdepartementet, eier 54 prosent i Telenor. Næringsminister Monica Mæland ønsker ikke å kommentere saken.

– En eller begge må gå



Saken sprakk da DN onsdag kveld skrev at Wærsted i en samtale med Sigve Brekke sa til ham at han at han burde gå av – men at flertallet i styret ikke var enig med henne.

Torsdag kveld skrev Aftenposten at hun er den eneste i styret som mener Brekke bør trekke seg. Fredagen refererte samme avis til en evalueringsrapport av styret hvor Wærsted kritiseres for den manglende støtten i styret:

– Vi kan ikke ha en styreleder som ikke har støtte i styret, sa en kilde til DN.

Fredag kveld skriver imidlertid samme avis at at Wærstad hadde ryggdekning i styret før hun gikk til Sigve Brekke og ba ham gå, men at det skal ha vært ulikt syn på om hun gikk ut over mandatet sitt.

Flere eksperter og kommentatorer har konkludert med at feiden mellom de to er så alvorlig, at en eller begge trolig må gå av.

Vanligvis er det styreleder som kommenterer hvis det blir stridigheter i et selskap, men i denne saken har Wærsted foreløpig sagt lite fordi hun ikke vil kommentere det som skjer innad i styret.

Torsdag sa hun imidlertid til VG at hun «har som prinsipp som styreleder å sørge for (...) forankring i styret».

Asia-problemer



DN skrev fredag at årsakene til at hun mener Brekke bør gå, dreier seg både om nye saker som ikke er kjent og om hans håndtering av Vimpelcom-saken og engasjementer i Asia.

Styret skal ikke ha votert over om de har tillit eller ikke til Brekke, etter det VG kjenner til.

DN skriver at styret en gang tidlig i høst skal ha votert over om man skulle fortsette å diskutere Sigve Brekkes stilling eller ikke. I denne voteringen ble Gunn Wærsted stående alene mot resten av styret, ifølge DNs kilder.

– Mye vi aldri kommer til å få vite



BI-professor Torger Reve sier det er veldig mye som ennå ikke er kjent i denne saken og at utfallet er høyst uvisst.

– Ja, og trolig er det mye vi aldri kommer til å få vite.

Han sier alle lekkasjene er et godt bevis på at Telenor sliter.

– Det er veldig alvorlig. Når det lekker så mye, forteller det mye om misnøyen. Det kan være drepende for en organisasjon, sier Reve som har god erfaring med det, som er tidligere styreleder i NRK.

– Vi hadde også perioder med høyt konfliktnivå, hvor det lakk mye. Det var svært krevende og forsterkende.