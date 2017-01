Store områder i Finnmark fortsatt uten telefon og internett

Telenor jobber på for å rette fiberbruddet som har gjort at områder langs kysten i Øst-Finnmark står uten telefon-og internettforbindelse.

Et brudd på en hovedfiberkabel er årsaken til at både mobiltelefoner, fasttelefoner, internett og båtsamband er nede i store områder, ifølge politiet.

– Slik har det vært siden i morges, og det vil vare til godt utpå ettermiddagen onsdag, sa operasjonsleder Jan Arne Pettersen hos politiet i Kirkenes til NTB tirsdag.

I Kirkenes fungerer telefonen, mens kontorene i Berlevåg og Båtsfjord nå opererer med satellitt-telefon. Skal man høre på radio, må det skje via FM-båndet.

Pressekontakt i Telenor, Per Arne Meling, sier til VG at de ikke vet årsaken til bruddet.

– Det er et kabelskip som nå jobber med å ordne opp. Det kan skje uforutsette ting, men vi tror vi skal klare det til midnatt, sier han.

Rolig natt



Fylkesberedskapssjef Ronny Schelderup ved Fylkesmannen i Finnmark sier at feilrettingsrabeidet skal settes i gang i løpet av onsdag formiddag.

– Hvor raskt dette kan gå er det for tidlig å si noe om. Vær, vind og skadeomfang vil kunne påvirke arbeidet, men vi har et håp om at det vil være løst i løpet av dagen. Vi venter på mer informasjon fra Telenor om dette, sier Schelderup.

Det var ingen alvorlige hendelser natt til onsdag, opplyser Finnmark politidistrikt til NTB.

Nødtrafikk er nede



Fylkesmannen frykter for liv og helse for de 3500 berørte i Båtsfjord og Finnmark, skriver NRK. Politi og helsevesen har derfor satt inn døgnbemanning for å hjelpe folk.

Bruddet har også ført til at deler av det maritime VHF- og MF-nettet til Telenor kystradio er berørt slik at også maritim nødtrafikk er nede langs store deler av Finnmarkskysten.