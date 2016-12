Pr-topp hevder Brekke har brukt DN for å bli kvitt Wærsted

PR-nestor Hans Geelmuyden går til kraftig angrep på avisen DN og påstår at de har basert sine Telenor-avsløringer på en drittpakke styrt av konsernsjef Sigve Brekke.

Det er ikke småtterier Geelmuyden lirer av seg i et innlegg i en blogg hos GeelmuydenKise, samtidig som styret i Telenor i dag samles til styremøte.

Det er ventet at feiden mellom konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted vil ligge på bordet.

DN har skrevet at Wærsted vil kvitte seg med Brekke, men at hun ikke har fått med seg styret på det.

Geelmuyden kaller det Dagens Næringsliv har skrevet om feiden for «en røverhistorie».

– Drittpakke



«Konsernsjefen har også anledning til å be kommunikasjonsdirektøren koke sammen en drittpakke mot styret. Det er til og med lov for kommunikasjonsdirektøren, hvis han føler ubehag over selv å levere drittpakken, å be Claus Sohnberg og PR-byrået Zynk å kontakte Dagens Næringsliv og stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet for å fortelle konsernsjefens historie. Men det er ikke lov for landets største næringslivsavis å la seg lure».

Han legger ikke skjul på at han selv ikke har kilder i de innerste sirkler.

«Du må gjerne spørre hvordan jeg kan finne på å skrive dette. Svaret er også enkelt. Jeg baserer meg ikke på «anonyme kilder». Jeg baserer meg på et tredje læringspunkt fra mitt første år som journalist; Follow the money! Hvem har noe å tjene på dette? Lekkasjene til Dagens Næringsliv tjener konsernsjef Sigve Brekke. Brekke har allerede lykkes med å spenne ben på tidligere styreleder Svein Aaser. Han bør ikke få spenne ben på Wærsted også», skriver Geelmuyden.

Han konkluderer i sitt innlegg med at «Styret i Telenor kan ikke lenger ha tillit til Sigve Brekke. Brekke må gå».

– Medfører ikke riktighet



Kommunikasjonsdirektør Severin Roald i Telenor sier det Geelmuyden skriver er feil.

– Det han skriver medfører ikke riktighet, men i dag har vi fokus på viktigere ting enn å imøtegår Geelmuydens insinuasjoner. Det er viktig at Geelmuyden utøver kildekritikk, sier Roald.

DNs sjefredaktør, Amund Djuve, sier Geelmuyden i denne saken er den eneste med dårlige kilder.

– Vi er klar over at kilder kan ha motiver: Derfor er det viktig med mange kilder. Vi har det, i motsetning til Geelmuyden, som synes bare å ha en – seg selv, sier Djuve.

Claus Sonberg sier han overlater til Telenor å svare.