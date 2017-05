Måtte flytte 2300 kilometer - nå har May-Britt fått tilbake jobben

BERGEN (VG) May-Britt Fjeld (56) mistet sikkerhetsklareringen og måtte flytte fra Vardø til Bergen for å beholde jobben i Telenor. Nå innrømmer myndighetene at det ikke var lovhjemmel for å kreve klarering av henne.

Det vakte stor oppmerksomhet da VG i mars i fjor fortalte historien om kystradio-operatøren i Vardø som måtte bo i bilen sin på en parkeringsplass i Bergen, fordi hun ikke hadde råd til å leie bolig i Bergen.



Etter at VG omtalte saken, gjennomførte Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) et tilsyn med Telenor for å undersøke om sikkerhetsklarering av ansatte ved selskapets kystradiostasjoner var tilstrekkelig begrunnet og dokumentert.

I en oppsiktsvekkende avgjørelse slår NSM fast at det ikke var behov for sikkerhetsklarering av May-Britt Fjeld, eller noen av de andre kystradiooperatørene i Telenor Kystradio.

– Derfor var det heller ikke lovhjemmel for å gjennomføre en klareringsprosess i utgangspunktet, opplyser kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til VG.

MÅTTE FLYTTE: – Dette er ikke noe liv. Man er jo på et vis fratatt alt menneskeverd, fortalte Fjeld da VG møtte henne for over ett år siden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Strøm Arnøy bekrefter at det var EOS-utvalget på Stortinget - som er opprettet av Stortinget for å kontrollere de hemmelige tjenestene - som anmodet Norsk Sikkerhetsmyndighet om å følge opp saken om sikkerhetsklarering av ansatte i Telenor Kystradio.

– Ser alvorlig på saken

Hun sier at NSM ser alvorlig på forholdene som er avdekket og at de nå jobber for å minimere risikoen for at dette skjer igjen.

– Vi har tilskrevet personen du spør om som fikk et negativt utfall i denne saken og vi vil i løpet av meget kort tid sende et rundskriv til alle klareringsmyndigheter som tydeliggjør kravet til begrunnelse og dokumentasjon, samt klareringsmyndighetenes ansvar for å kontrollere at kravet er oppfylt ved anmodning om sikkerhetsklarering.

Etter at tilsynsrapporten fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forelå, fikk Fjeld flytte tilbake til jobben i Vardø i slutten av mars i år. Hun sier til VG at hun er glad for utfallet, men at hun ikke kan kommentere saken ytterligere nå - av hensyn til den videre dialogen med arbeidsgiveren sin.

Fjeld ble suspendert fra jobben som kystradioperatør ved Vardø Radio i oktober 2014 etter at hun kom i økonomiske vanskeligheter. Norsk Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) så på dette som en potensiell sikkerhetsrisiko, og nektet å fornye sikkerhetsklareringen hennes.

Klagen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) førte ikke frem. NSM la avgjørende vekt på sikkerhetslovens bestemmelse om «økonomiske forhold som kan friste til utroskap». Det ble også pekt på hennes «tilknytning til andre stater» ved at hun tidligere hadde vært gift med menn fra Iran og Russland.

Har bodd i bil og på hotell

Etter suspensjonen ble Fjeld tilbudt en ny stilling ved Telenor Kystradio i Bergen, 2300 kilometer borte fra arbeidsstedet i Finnmark. Der har den diabetessyke kvinnen med 33 års fartstid i Telenor bodd vekselvis i bilen sin og på flere hoteller som har gitt hennes gratis overnatting, i periodene hun har jobbet i Bergen.

Da VG møtte henne i fjor vinter, sa hun dette om hvordan hun opplevde å måtte flytte fra Vardø til Bergen:

– Det som skjedde var helt uvirkelig. Jeg har aldri jobbet med noe som har vært skjermingsverdig, og de fleste arbeidsverktøyene vi bruker ligger i gratisversjoner på internett, åpent for alle. En stor del av jobben min har vært å skaffe redningshjelp til fiskefartøy som har fått garn i propellen, sa hun.

DIREKTØR: Terje Hammer er direktør ved Telenor Kystradio. Foto: Telenor

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Sørbye Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) beklager konsekvensene saken har fått for May-Britt Fjeld.

– Når NSM etter tilsyn hos Telenor konkluderte med at klarering ikke var nødvendig for hennes jobb i kystradioen, er det alvorlig at hun har måttet gå gjennom en omfattende klareringsprosess med negativt vedtak, sier Aarsæther.

Berører flere ansatte

Fjeld er ikke den eneste som er blitt rammet av den lovstridige praksisen. Ifølge Aarsæther har i alt seks ansatte ved Telenors kystradiostasjoner fått avslag av NKOM på klarering. Fire av disse - inkludert May-Britt Fjeld - har klaget til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og ikke fått medhold. De to andre har ikke klaget, får VG opplyst.

– Hvordan vil Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sikre seg mot at dette ikke skjer igjen?

– Denne alvorlige saken vil selvsagt bidra til enda mer årvåkenhet, fordi resultatet av klareringer er at stor betydning både for enkeltpersoner og virksomheter der sikkerhetsklareringer er nødvendig, skriver Aarsæther i en e-post til VG.

GLAD FOR UTFALLET: May-Britt Fjeld (56) har kjempet i flere år for å få tilbake jobben i Vardø. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Aarsæther sier at virksomhetene som enten har skjermingsverdige objekter eller ansatte som kan komme i kontakt med hemmelig informasjon, selv skal gjøre en grundig vurdering av om noen eller alle ansatte må være sikkerhetsklarert.

– Klarering ikke nødvendig

– NSM slår fast at arbeidsoppgavene ved Telenors kystradio er av en slik karakter at klarering ikke er nødvendig for operatørene, selv om Telenor mente det var det.

På spørsmål om NSM tok en beslutning på sviktende grunnlag da Fjelds klage ble avvist i 2014, svarer kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy:

– Det er et manglende behov for sikkerhetsklarering som er avdekket. Dersom det ikke er behov for en klarering, har man heller ikke hjemmel til å iverksette en klareringsprosess. Feilen er altså knyttet til at man satte i gang en prosess og fullførte en sikkerhetsklarering uten at det var behov for dette.

Arnøy sier at NSM beklager at de ikke avdekket dette, men at de ikke kan kommentere resultatet i enkeltsaker.

Har tatt kontakt med de berørte



– NSM har tatt kontakt med de personene som ble nektet klarering i klagesaksbehandlingen. Sakene er ugyldiggjort og vil bli slettet hos oss, sier hun.

Telenor-direktør Terje Hammer skriver i en e-post til VG at kravet til sikkerhetsklarering ble etablert i 2004, da Kystradiostasjonene ble samlokalisert med Hovedredningssentralen og Kystverket.

– Den gangen var kravet en forutsetning fra Kystverket og Hovedredningssentralen for at vi skulle kunne samlokaliseres, samarbeide og jobbe tett operativt grunnet deres befatning av gradert materiale. Dette skal ha blitt avklart med Post- og Teletilsynet (nå NKOM) og denne etablerte praksisen har vi forholdt oss til siden. Både NKOM (PT) og NSM har hele tiden vært klar over gjeldende praksis.

Hammer har ikke besvart VG spørsmål om noen av de ansatte som er blitt nektet klarering er blitt oppsagt eller har sagt opp selv.