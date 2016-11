Jostein (49) brukte 237 megabyte mobildata i Mexico – fikk sjokkregning

Jostein Odland (49) fikk hakeslepp da regningen fra Telenor kom etter Mexico-ferien: 237 MB mobildata for 9499,86 kroner.

Da Odland ankom Mexico City den 22. oktober mottok han en tekstmelding fra Telenor om mobil-prisene i landet:

«Data: maks 49,00 kroner per døgn (norsk tid) for inntil 40 MB. Ringe til Norge: 9,99 kroner/min. Motta samtaler: 9,99 kr./min. Sens SMS: 3,99 kr. Motta SMS: 0,00 kr. Sende MMS: 6,25 kroner. motta MMS: 2,50 kroner»

Odland forteller at han da regnet med at han ville bli varslet om han gikk over de nevnte 40 megabytesene, og tenkte dermed at han trygt kunne bruke mobilen til litt feriesurfing.

– Jeg mottok aldri noen tekstmelding om at datagrensen var overskredet fra Telenor. Jeg mottok ellers andre SMS'er på ferien, så det burde ikke være noe problem for Telenor å komme igjennom med en slik beskjed, sier Odland.

INFOMELDING: Da Odland ankom Mexico den 22. oktober (etter en mellomlanding i USA) mottok han en melding om prisene i landet. Han sier han ikke mottok meldinger om at han hadde brukt over dagsgrensen. Neste MMS fra Telenor var et MMS-varsel den 30. oktober.

Fikk ikke varsel



Regningen han mottok i midten av November var på totalt 10.274,84 kroner, hvorav 9499,86 kroner var for 237 MB mobildata i Mexico. Resten var for abonnementet «Mobil M» og annen bruk.

Da han først tok kontakt med Telenor angående den høye summen fikk han beskjed om at han tidligere i år skal ha bedt å skru av varslingen på tjenesten «Datakontroll Utland».

– De påstår at jeg har sagt jeg ville fjerne varslingen i mars i år, men det er blank løgn. Det har jeg aldri sagt, med mindre det har stått med liten skrift i en eller annen kontrakt jeg har mottatt fra dem. Jeg har nå bedt Telenor om å dokumentere dette skriftlig, sier Odland.

REGNINGEN: Et utsnitt av Odlands mobilregning viser at prisen for 237 MB i Mexico er 9499,86 kroner.

Han understreker at han tidligere har bedt Telenor om å slutte å sende han reklame på SMS.

– Jeg har tidligere bedt om å slippe å bli spammet med reklametilbud på SMS, men det har ikke noe å gjøre med datavarsling. Det har de heller ikke sluttet med, selv ikke da jeg var i Mexico. Så det er litt påfallende at de ikke har sendt sms med overskredet databruk som jeg faktisk trenger for å unngå disse ekstreme ekstrautgiftene, sier han.



På Telenors nettsider informerer selskapet om at tjenesten «Datakontroll Utland» skal hjelpe kundene med å holde kontroll på datakostnadene i utlandet etter at inkludert mengde er brukt opp, og at alle deres abonnementer har en beløpsgrense for databruk på 500 kroner i måneden.

Makspriser per dag



Under kategorien Utenlandspriser informerer Telenor på nettsidene om at såkalte surfepakker aktiveres automatisk når man skrur på dataroaming i utlandet:

«Med makspriser surfer du trygt frem til pakken er brukt opp. Vil du surfe videre, kan du enkelt bestille en ekstra datapakke. De dagene du ikke surfer, betaler du selvfølgelig heller ikke», skriver selskapet.

Oppgitt pris for Mexico på selskapets hjemmesider er 49 kr. for 40 MB per døgn. Ekstra tilgjengelige datapakker er enten 40 MB for 49 kroner, eller 200 MB for 199 kroner.

– Jeg fikk aldri SMS med tilbud om ekstra datapakke, sier Odland, som tok kontakt med Telenors kundeservice tidligere i uken.

Slipper å betale



I en e-post til VG skriver kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor at de allerede hadde startet behandling av saken da VG tok kontakt:

– Det er godt at kunden hadde kontaktet oss om dette, for her har det skjedd en feil som aldri skulle ha skjedd. Vi beklager feilen overfor kunden, skriver han til VG.

Han legger til:

– Kunden var i kontakt med vår kundeservice 1. mars i år. I løpet av samtalen ble Datakontroll Utland oppsagt, noe vi gjør kun etter avtale med kunden. Han sier han ikke har bedt om at Datakontroll Utland skal stanses, og om vi har misforstått her, så beklager vi det også. Da vi i Telenor avbestilte Datakontroll Utland, skjedde en feil som medførte at dagsprisen ble stanset samtidig. Denne feilen førte til at kunden da han var i Mexico ikke fikk pris på kr 49 pr døgn for 40 MB, og heller ikke varsling når 40 MB var brukt opp, sier han.

Han understreker at saken ble sendt til teknisk undersøkelse onsdag denne uken, og at fakturaen da ble satt i bero.

– Nå har vi endelig fått avklart at feil har skjedd. Vi takker kunden for å ha kontaktet oss om saken, og for konstruktiv og god dialog. Vi er blitt enige med ham om at han skal betale kr 500, og det er både vi og kunden fornøyd med, sier han.

– Jeg er glad for at Telenor trakk kravet, men vil fortsatt understreke at jeg ikke har meldt meg av datavarslingen. Det har jeg fortsatt heller ikke fått dokumentasjon på, sier Odland.

