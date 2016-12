Her er Telenor-toppene sammen på fredsprisutdelingen

Etter en uke i krise for Telenor, møttes styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke – på fredsprisen.

Men avstanden var fortsatt betydelig. De satt riktignok på samme rad, men ikke akkurat ved siden av hverandre. Kanskje ikke så rart, etter konflikten som har kommet til overflaten siste uken.

Det skal ha vært allerede i august at Telenors styreleder Gunn Wærsted gikk til konsernsjef Sigve Brekke og ba ham trekke seg. Konflikten mellom de to preget begge under utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus.

De satt begge på rad 17 under den høytidelige nobelseremonien. Bare tre plasser skilte de to. Brekke satt tidvis med ansiktet i hendene, mens Wærsted, som hadde fått plass bare tre seter bortenfor, knapt skjenket et blikk i hans retning.

Da seremonien var over, flokket mediene seg rundt Wærsted.

– Dette er en veldig uheldig sak for Telenor. Ingen tvil om det, var hennes knappe kommentar før hun hastet videre over Rådhusplassen.

Striden mellom de to kan føre til at en av dem må gå. Wærsted ba tidligere i år Brekke om å trekke seg frivillig, noe han nekter. Ifølge Dagens Næringsliv skal Wærsted ha sørget for ryggdekning i Telenor-styret før hun hadde samtalen med Brekke.

Mandag er styret i Telenor innkalt til styremøte.