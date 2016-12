Her er Telenor-toppene sammen på banketten

Her er de bitre Telenor-rivalene Sigve Brekke og Gunn Wærstad sammen på fredsprisbanketten lørdag kveld.

Etter en uke i krise for Telenor, møttes styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke i Telenor tidligere på dagen – under fredsprisutdelingen.

Men avstanden var fortsatt betydelig. De satt riktignok på samme rad, men ikke akkurat ved siden av hverandre. Kanskje ikke så rart, etter konflikten som har kommet til overflaten den siste uken.

Men senere på kvelden kom de faktisk til banketten sammen. De smilte for VGs fotograf, men tidligere på dagen var de sedvanlig ordknappe om den betente situasjonen på toppen av et av Norges største selskaper.

– Dette er en veldig uheldig situasjon for Telenor, det er det ingen tvil om, sa Wærstad til TV2 om konflikten. Ellers uttrykte hun at ikke ville si noe mer om striden.

Sigve Brekke ønsket heller ikke å kommentere spørsmålet om han fortsatt sitter trygt som konsernsjef.

IKKE HELT PÅ BØLGELENGDE: Telenors konsernsjef (ytterst til venstre) og styreleder Gunn Wærsted (til høyre) satt begge på rad 17 under nobelutdelingen i Oslo rådhus. På Wærsteds høyre side sitter administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen. Lise Åserud , NTB scanpix

Det skal ha vært allerede i august at Telenors styreleder Gunn Wærsted gikk til konsernsjef Sigve Brekke og ba ham trekke seg, ifølge Aftenposten. Konflikten mellom de to preget begge under utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus.

De satt begge på rad 17 under den høytidelige seremonien. Bare tre plasser skilte de to. Brekke satt tidvis med ansiktet i hendene, mens Wærsted, som hadde fått plass bare tre seter bortenfor, knapt skjenket et blikk i hans retning.

På Wærsteds høyre side satt Telenor Norge-sjef, Berit Svendsen. I januar i år avslørte VG at Svendsen ikke var med som kandidat i innspurten da Sigve Brekke ble ansatt. Sigve Brekke begynte som konsernsjef i august 2015. Han overtok da etter Jon Fredrik Baksaas, som gikk av med pensjon.

VG-leder: Begge har opptrådt uklokt

Da nobelseremonien var over, flokket mediene seg rundt Wærsted.

– Dette er en veldig uheldig sak for Telenor. Ingen tvil om det, var hennes knappe kommentar før hun hastet videre over Rådhusplassen.

Wærsted om Telenor-feiden: Jeg sørger for å ha ryggdekning i styret

Striden mellom de to kan føre til at én av dem må gå. Wærsted ba tidligere i år Brekke om å trekke seg frivillig, noe han nekter. Ifølge Dagens Næringsliv skal Wærsted ha sørget for ryggdekning i Telenor-styret før hun hadde samtalen med Brekke.

Kommentar: Begge kan gå med i dragsuget

Mandag er styret i Telenor innkalt til styremøte. Men før det arrangeres

Nobels Fredspriskonsert til ære for årets Fredsprisvinnere. Konserten finner sted i morgen kveld i Telenor Arena.

Vert for konserten er den amerikanske komikeren og talkshow-ikonet Conan O'Brien. Direkte fra Telenor Arena får TV-titterne oppleve flere av verdens ledende artister som alle ønsker å hedre årets fredsprisvinner, den colombianske presidenten Juan Manuel Santos for innsatsen han har gjort for å skape fred i landet. De norske tvillingene Marcus og Martinus kommer i godt selskap under den celebre konserten. På scenen står blant annet Sting, Halsey, Highasakite og Icona Pop.

Hør Skartveits podcast med Brekke fra tidligere i høst: