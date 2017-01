Alfred (64) har vært uten telefondekning i seks uker – satt inn annonse i avisen

Alfred Sachs (64) fra Finnmark måtte sette inn en annonse i lokalavisen da summetonen i fasttelefonen forsvant. Etter seks uker har Telenor fortsatt ikke rettet problemet.

I over seks uker har ikke Alfred Sachs (64) hatt summetone på fasttelefonen.

Han bor i Survik på øya Seiland i Finnmark, og der er det ikke mobildekning. Derfor har ikke 64-åringen hatt mulighet til å kontakte noen via telefon i over én og en halv måned.

Det var Finnmark Dagblad som først omtalte saken.

Problemene startet 9. desember i fjor.

– Da begynte det å komme skraping og klikkelyder på linjen. Det bruker å være et «godt» tegn på at summetonen forsvinner snart. Den 4,2 km lange telefonlinjen tvers over Seiland til Survik har et utall skjøter. Kommer det vann i en av dem blir det kortslutning og summetonen er borte. 10. desember var det dårlig vær, mye vind og dette ga dødsstøtet til linjen, skriver Sachs til VG i en e-post.

Finnmarkingen har tilgang til internett, som ikke leveres av Telenor.

Kan ikke ringe ambulansen

Sachs jobber som undertransportør, og kjører med egen passasjerbåt i Sørøysundet utenfor Seiland.

– Som selvstendig næringsdrivende sier det seg selv at uten telefonforbindelse blir det vanskelig i lengden, skriver han.

Dersom Sachs skal ringe til noen, må han reise to nautiske mil for å finne nærmeste fasttelefon. Han kan også finne mobilsignaler et godt stykke ut på sjøen eller på fjellet.

– Men verst av alt er tanken på at jeg heller ikke kan nå AMK-sentralen på 113 om det skulle være nødvendig. Ennå er helsen på topp, men ting kan skje raskere enn ønsket, skriver 64-åringen.

Ifølge Telenor er det 17 husstander i området som er rammet av problemet med denne fasttelefonlinjen.

GA BESKJED: I starten av januar satte Alfred Sachs inn denne annonsen i lokalavisen. Faksimile: Finnmark Dagblad

Satte inn annonse i avisen

I starten av januar ble Sachs lei av at folk som prøvde å ringe fasttelefonen hans hverken kom gjennom eller fikk beskjed om at linjen var nede.

Derfor satte han inne en annonse i Finnmark Dagblad, hvor han opplyste om at han kun var tilgjengelig på mail.

– Annonsen ble satt i Finnmark Dagblad for å informere kjente og ukjente om forholdene. Folk i dag forventer at medborgere er tilgjengelig nesten hele tiden, den forventning er vanskelig å innfri uten hverken mobil- eller fasttelefon, skriver han.

Da summetonen til fasttelefonen forsvant i 2014, satte Sachs også inn en annonse i lokalavisen.

Lokalavisen ble redningen

Da summetonen til fasttelefonen forsvant i desember, kontaktet Sachs Telenor via deres nettsider.

– Ved henvendelse til kundeservice via nettsidene til Telenor, blir slike henvendelser ikke besvart og henvist til deres supporttelefon, som jeg altså ikke kan ringe til av noenlunde opplagte årsaker, skriver han.

Løsningene ble å kontakte lokalavisen Finnmark Dagblad.

– Journalister får alltid snakke med pressevakten til Telenor, skriver Sachs.

Telenor beklager

Telenors pressekontakt Per Arild Meling forteller til VG at de nå er i gang med å se på flere alternative løsninger på problemet.

– Årsaken til at denne saken har tatt så lang tid, er at kabelen som går over dette stedet er defekt og gammel, og utstyret som kan reparere den produseres ikke lenger. Vi vurderer å legge en ny kabel, og et annet alternativ er å fremskynde utbyggingen av mobildekningen i området, som skal være ferdig til sommeren. Et tredje alternativ er å gå om bredbåndet deres, sier Meling til VG.

– Dersom dette trekker ut, må vi finne en midlertidig løsning. Det kan være en midlertidig satellittelefon, legger Meling til, og beklager at Sachs ikke har fått den informasjonen han har krav på fra kundeservice.

Sachs forteller til VG at han har forståelse for at det kan oppstå problemer med fasttelefonen der han bor, men at det har tatt uakseptabelt lang tid å rette feilen.

– Tiden det tar å rette feil i fastnettet utenfor allfarvei er ulidelig lang. Jeg vet hvor jeg bor og aksepterer at det oppstår feil på linjenettet, men jeg har vanskelig får å godta tiden det tar, før noe som helst skjer. Og at det må avisoppslag til for å få Telenor på banen, skriver han.

