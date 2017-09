Ny rapport: Unge jenter dårligst på trygg mobilbruk

DRAMMEN (VG) Jenter er dårligere på trygg mobil- og databruk enn gutter, viser en ny rapport fra NorSIS. Mange foreldre er for sløve, mener rådgiver Bjarte Malmedal.

Norske ungdommer er blant de mest «digitaliserte» i verden. Nettbrett, PC-er og ikke minst smart-telefoner er for mange nærmest blitt en viktig kroppsdel.

Men altfor mange, og spesielt jenter er for ubevisste og dårlige til å skaffe seg en trygg digital hverdag, viser undersøkelsen fra NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring). Senteret står bak offentlige nettsteder som slettmeg.no og nettvett.no.

Samtidig kommer det frem i rapporten, som er gjort blant 720 ungdommer under 20 år, at ungdom har en svakere sikkerhetspraksis enn voksne og eldre. De unge får lite opplæring i hvordan de skal sikre seg mot spredning av for eksempel nakenbilder og passord.

Seks tips for tryggere bruk 1. Tenk på hva du deler med andre.

Mange deler bilder og informasjon med andre. Husk at når du først har delt det har du gitt fra deg kontrollen med hvordan det kan bli delt videre. 2. Tenk på hva du gjør mot andre på nett.

Det du gjør på nett i dag kan få følger for deg resten av livet. Hets, mobbing, deling og nedlasting av bilder kan være ulovlig og straffbart. Pass på rullebladet ditt. 3. Ha gode passordvaner.

Lag sikre passord som er lette å huske, men vanskelige å gjette. Ikke del passordet ditt, men hvis du må, bytt passordet etterpå. Ikke bruk samme passord over alt. Og viktigst av alt: Bruk 2-trinns pålogging der du kan. 4. Skriv ned brukernavn og passord til kontoer du ikke bruker så ofte.

Mange bruker epost kun til å opprette brukerprofiler på andre nettsteder. Dersom noe skjer, og kontoen må gjenopprettes, har en et stort problem dersom også passordet til epost-kontoen er glemt. Pass på at ikke alle får tilgang til listen med passord! 5. Sikkerhetskopier de viktige filene dine.

Å miste bilder og dokumenter er surt, og helt unødvendig. Sett opp automatisk sikkerhetskopiering i skyen, eller ta backup på en minnepinne eller lignende. 6. Vær en venn på nett.

Hvis du ser at noen gjør noe utrygt eller ulovlig på nett skal du si i fra. Ikke tolerer mobbing og hets. Hjelp de rundt deg til å være trygge på nett. (Kilde: NorSIS)

Der 27 prosent av befolkningen oppgir at de lærer av eksperter, oppgir kun 7 prosent av ungdommene det samme.

Unge mangler veldig ofte digitale rollemodeller, mener rådgiver Bjarte Malmedal i NorSIS. Han er urolig over utviklingen.

– Det gir grunn til bekymring fordi mye av praksisen om informasjonssikkerhet både er kunnskapsbasert og ferskvare, ifølge Malmedal.

Guttene mest interessert



Undersøkelsen viser også at mens 61 prosent av guttene oppgir at de er «mye interessert» i teknologi og IT, så svarer 28 prosent av jentene det samme. Økende interesse henger sammen med tryggere bruk, ifølge rapporten.

– Det har vært mye oppmerksomhet om jenter som har fått nakenbilder spredt på nett. Har ikke dette virket preventivt?

– Det er litt vanskelig å svare på. Men vi opplever at det i høy grad, rundt 80 prosent, er jenter som kontakter nettsteder som slettmeg.no. Det kan jo være fordi jenter er mer utsatt for denne typen spredning. Men det vet vi ikke. Vi stiller store spørsmålstegn ved om de unge i det hele tatt får med seg at denne typen videre-spredning er ulovlig, straffbar - og hvilke dommer som kunngjøres i disse sakene, sier Malmedal til VG.

– Hvordan kan flere unge sikres denne kunnskapen?

– Vi kommer nok aldri utenom skolen. Skolen er jo den beste måten å nå ut til mange unge på. Samtidig som skolen har ansvaret for elevenes digitale dannelse. Men når en 55-årig lærer uten særlig IT-kunnskap er den som skal dele kunnskap om it-sikkerhet, så svikter jo dette, svarer Malmedal.

Utenfor foreldre-verden



Han er enda mer kritisk til mange foreldres utenforskap til egne barn og unges digitale hverdag.

– Her er det mye sløvhet. Mange unge ønsker at foreldrene kan- og forstår mer. Samtidig opplever mange foreldre at de bare er i veien når de forsøker å engasjere seg i egne barns mobil-, spill- og IT-verden. Derfor anbefaler vi foreldre å komme tidlig i gang. Barn og unge trenger gode rollemodeller også på dette området. Nå opplever veldig mange at de ikke har det. Det er noe som «skurrer på linjen» mellom foreldre og deres egne ungdommer her, mener Malmedal.

GIR RÅD: Bjarte Malmedal i NorSIS. Geir Olsen , VG

NorSIS har også gjort funn som viser at mange unge, spesielt jenter, er slepphendte med passordene sine. I tillegg svarer 44 prosent av ungdommene at de ikke har fått opplæring i datasikkerhet de siste to årene.

– Hvis du for eksempel blir uvenner med en person du har delt passordet ditt med, så er det en risiko for at denne får tilgang til alle bildene dine og kan spre disse, eller legge ut ting på dine profiler på sosiale medier, advarer Malmedal.

Digital kjønnsforskjell



Maja Kristin Hurum (17) og Anniken Myhrvold (17) er vg2-elever på Åssiden videregående skole i Drammen. Begge kjenner seg igjen i at jenter ofte er dårligere enn gutta på trygg bruk av mobilen.

– Jenter er gjerne ikke så interessert i selve mobilen eller PC-ens teknikk og digitale utvikling. Vi er gjerne mest interessert i hva vi kan bruke disse verktøyene til - ofte rettet mot sosiale medier, sier Anniken.

UGREIT: Skremmende mange i Anniken Myhrvolds omgangskrets har hatt ekle opplevelser på sosiale medier, ifølge Drammensjenta. Foto: , Frank Ertesvåg, VG

Maja er helt enig:

– Vi har jo ingen voksne som kan lære oss om grenser og bevissthet om datasikkerhet, heller, sier Maja, som går på Elenergi-linjen på Åssiden.

Anniken går på IKT. Men foreløpig har de ikke viet datasikkerhet så mye oppmerksomhet.

– Mitt inntrykk er at det også er gutta som er mest opptatt av å lære for eksempel å hacke seg inn på andres brukeridentitet, sier Maja.

Både hun og Anniken har opplevd å bli tullet med ved at venner har overtatt mobilene deres og lagt ut mer ufarlige meldinger.

Opplevde truende atferd



Maja har selv en opplevelse via sosiale medier som hun ikke vil unne noen andre.

– Jeg har opplevd at en person som jeg trodde jeg var hundre prosent sikker på - har spredt bilder til andre som jeg trodde bare var mellom oss. Det var ikke nakenbilder eller drøye bilder, men likevel følte jeg meg sviktet, sier 17-åringen.

BLE MER FORSIKTIG: Maja Kristin Hurum fra Mjøndalen er blitt mer varsom med hva hun deler - og hvem hun har kontakt med på sosiale medier. Foto: , Frank Ertesvåg, VG

På ungdomsskolen fikk hun også kontakt med folk via nettet - som viste seg å være noe annet enn de ga seg ut for.

– Jeg har chattet med personer som har utgitt seg for noe som de ikke var. Det endte opp med blant annet truende atferd mot meg, og det var faktisk vanskelig å komme seg ut av dette, forteller Maja.

– Lærte du noe av det?



– Jeg måtte slette alle vennene mine på Facebook, blant annet fordi flere av dem ble involvert i det som var vanskelig. Deretter la jeg til dem jeg var trygg på. Men jeg har en lang blokkeringsliste fra den tiden. Ja, jeg har nok blitt mye mer forsiktig, svarer hun.

Anniken synes det er trist at Maja og så mange har vonde opplevelser med sosiale medier.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende selv. Men jeg hører at skremmende mange har lignende opplevelser. Slik skal det ikke være, sier IKT-eleven.