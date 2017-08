En app som lar deg gi «konstruktive tilbakemeldinger» til venner og kjente tar av i Norge. Bekymringene er mange.

Appen, som har fått navnet Sarahah, lar deg sende meldinger til venner og kjente, helt anonymt. Alle meldinger du mottar vil også være anonyme - og skal altså fortrinnsvis inneholde konstruktive tilbakemeldinger.

Appen har på kort tid blitt svært populær, og er lastet ned av over ti millioner brukere. Ifølge nettstedet digi.no er appen på andreplass blant nedlastede gratisapper i norske Apple Store.

KRITISK: Hans Marius Tessem i NorSIS ber folk tenke seg om før de laster ned appen Sarahah. Foto: Hampus Lundgren , VG

– Det er en kanal for å hetse folk anonymt. Jeg prøver å være teknologioptimist, men her vil jeg at folk skal tenke seg om, sier seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Hans Marius Tessem.

Sarahah ble utviklet i Saudi-Arabia. Utgangspunktet var ifølge NorSIS en app arbeidsplasser kunne bruke slik at ansatte kan gi anonyme tilbakemeldinger til sjefen. Det har imidlertid utviklet seg til å bli en app hvor man kan sende hets til andre mennesker, helt anonymt.

Fikk anonym hets via Sarahah

VG har blant annet vært i kontakt med en moren til en jente som mottok hetsende meldinger på appen. Hun ønsker ikke å stå frem med navn.

– Det var veldig grove meldinger, som gikk på hets av utseende, sier jentas mor til VG.

Hun håper nå foreldre blir bevisste på hva barna holder på med på mobilen.

– Jeg har hørt av flere at mange blir mobbet helt anonymt på denne appen. Med alt fokuset på netthets og mobbing, er dette kjempeskummelt, sier hun.

Tessem er enig, og ber folk tenke seg om før de eventuelt velger å laste ned appen -isåfall mot NorSIS anbefaling.

– Jeg håper man tenker over hva man utsetter seg selv for. Samtidig er det jo et spørsmål om hva man sender fra seg. Det å skrive noe om en person - man ser jo bare hvor mange misforståelser en e-post kan føre til, sier han.

Sarahah: Forsøker å møte utfordringene

Tessem mener en slik app ikke tar teknologiutviklingen videre, og synes man kunne klart seg uten.

– Jeg ser ikke helt hva godt dette bringer. Hvis man trenger å gjøre ting anonymt så finnes det mange måter å gjøre det på fortsatt, uten å ha en app for det, sier han.

Utviklerne bak appen sier til VG at de er klar over utfordringene bak Sarahah.

– Sarahah skal skape en plattform hvor konstruktive tilbakemeldinger kan gis i et miljø med oppriktighet og åpenhet for alle våre verdifulle brukere. Dessverre er muligheten for misbruk av digitale plattformer en utfordring for alle disse plattformene. Sarahah tar dette svært seriøst, og vi har gjort flere tiltak for å takle dette, og kommer til å gjøre mer, skriver en talsperson for appen i en e-post til VG.