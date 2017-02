Flytter inn i Norges første «hacker-house»: – Vil skape et lite Silicon Valley her hjemme

Studentene bak appen Gobi har slått seg ned et steinkast fra statsministerboligen. Nå håper de å omringes av et yrende gründermiljø.

«Vekstkulturen vi trenger, finnes ikke i Norge», sa Gobi-gjengen og flyttet sin startup-bedrift til Silicon Valley – verdens teknologiske episenter – i januar i fjor. Torsdag denne uka flyttet de inn i sitt splitter nye Gobi House like bak Slottet.

– Hva har skjedd?

– En god vekstkultur er helt avgjørende, men i Silicon Valley er den så stor at den tiltrekker seg selskaper som Google og Facebook. Og når de ønsker seg våre ansatte, har ikke vi noe særlig å stille opp med økonomisk. Da er det lettere å betale flinke folk her i Norge, forklarer gründer Kristoffer Lande (22) i Team Gobi.

– Men i Norge var jo vekstkulturen for liten?

– Den er liten, men den er også i kraftig utvikling. Vi ser at det er flere og flere som velger å starte opp i Norge, og investormiljøet blir stadig mer aktivt, sier han.

Rundet 70.000 brukere

Sammen med fire klassekamerater fra NTNU utviklet Lande appen Gobi for to år siden. Tjenesten gjør det mulig for en gruppe mennesker å laste opp bilder og video til en felles «story».

I dag består Team Gobi av 12 ansatte, appen har rundet 70.000 brukere, og selskapet har en teoretisk verdi på over 10 millioner kroner, forteller Lande. En av selskapets viktigste investorer – og appens suverent mest populære bruker – heter Petter Northug.

– Vi ønsker å dele våre erfaringer med andre norske bedrifter og gå foran som et eksempel. Aller helst vil vi skape et lite Silicon Valley her hjemme. Norge trenger et yrende gründerliv, sier Lande.

KREATIV PAUSE: Ballrommet i «hackerhuset» er en viktig arena for avkobling. Foto: Stig Øystein Schmidt

Kan få selskap

Torsdag klippet NTNU-gründerne det røde båndet og erklærte Gobi House – landets første «hacker-house» – for åpnet. Et «hacker-house» er i korte trekk et hus der de ansatte i et selskap både jobber og bor.

Blant gjestene på åpningen var gründer Øyvind Hasund Dahl (23), administrerende direktør i Uninite AS.

– Det vi ser at Gobi gjør, ved å komme hjem hit og kjøre «Silicon Valley-style», inspirerer oss veldig. Norge trenger at noen går foran og tar føringen.

Selv er han åpen for å følge i gründer-kollegenes fotspor.

– Det er absolutt aktuelt. Gründervirksomhet handler om å være villig til å satse, og det er vi.

Høyre-Asheim: – Lover å se på regelverket

Også Henrik Asheim (H) i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité møtte opp for å feire åpningen.

Han mener gründerne bak Gobi står frem som et godt eksempel, og understreker viktigheten av at Norge løfter frem gründere som skaper produkter og arbeidsplasser.

– Vi har fått mange gründerplaner og strategier fra politikerne, men det er viktig at vi setter oss ned med de som står oppi dette, for å høre hvilke terskler de møter og hva som er vanskelig. Hvis vi kan gjøre noe med disse tersklene, for eksempel at vi kan gjøre det lettere å være medeier i en bedrift man jobber for, tror jeg det kan skape flere og større gründermiljøer, sier Asheim.

– Har Høyre noen lovnader til unge gründere i Norge inn mot det kommende valget?

– Nå skal man være veldig forsiktig med å love noe på vegne av et helt parti, men jeg kan i hvert fall love at vi skal gå grundig gjennom regelverket for å se hvordan man kan få flere av denne typen startup-bedrifter, sier han.

LOVER HANDLING: Henrik Asheim (H) vil gjøre det letter for bedrifter å etablere seg i Norge. Foto: Stig Øystein Schmidt

– Må konsentrere gründerne

En annen av gjestene, Silicon Valley-investor Sean Percival, har investert i 120 startup-bedrifter. Han kjenner gründermiljøet i USA svært godt, og ser ikke bort ifra at Norge kan få et liknende miljø.

– Det er en mangel på konsentrasjon av gründere i Norge. Får man en høy konsentrasjon av gründere, som bor og jobber i samme område, hvisker man ut skillene mellom fritid og jobb. Det er viktig for vekstkulturen. Dersom man klarer å skape slike miljøer, vil også antallet bedrifter vokse fort, sier Percival og presisere at han selv ikke har investert i Team Gobi.