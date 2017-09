Team Urbis får oppdraget med å tegne nytt regjeringskvartal

Tema Urbis vant Statsbyggs designkonkurranse med konseptet «Adapt», det ble kunngjort onsdag.

Onsdag klokka 11 ble det kjent at det er Team Urbis som skal tegne det nye regjeringskvartalet.

Arkitektteamet består av Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, skriver Arkitektnytt.

Ifølge planene skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027. Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.

Regjeringskvartalet fikk omfattende skader av den 950 kilo store bomben som gikk av 22. juli 2011. Rivingen av de gamle byggene skal etter planen starte i 2018.