Tatt i tollen med 2.500 liter alkohol

Onsdag stoppet Svinesundtollerne en mann (43) som hadde vært på handletur til Tyskland. I varebilen fant de 2.500 liter alkohol.

– Det er ikke uvanlig at folk smugler 400–500 liter alkohol gjennom Svinesund. Men nå er det snakk om 2.500 liter. Det er et stort beslag sier, seksjonssjef Wenche Fredriksen i Tolletaten til VG.

Mannen fra Vestfold hadde fylt bagasjerommet på den norskregistrerte varebilen i Tyskland.

– Han forsøkte å smugle varene inn til Norge via Sverige over den gamle broen på Svinesund. Ellers har han ikke sagt noe mer enn at han har vært i Tyskland. Han har ikke sagt noe om hva han skulle med alt dette, sier Fredriksen.

– Han tok en sjans og håpet på å ikke bli tatt, legger hun til.

I løpet av kontrollen ble det avdekket 2062 liter øl, 435 liter vin og 24 liter brennevin. I sum utgjør beslaget om lag 195 000 kroner i unndratte avgifter.

– Han blir politianmeldt og vil få en bot, men det er vanskelig å si hvor mye han får i bot nå, sier Fredriksen.