Tarmer ligger strødd på vei ved E18 i Vestfold

En trailer har mistet tarmer og innvoller langs en vei i Sandefjord.

Like før klokken 11.30 torsdag la politiet i Vestfold ut en melding på Twitter om at store mengder søppel hadde blitt spredt utover veien ved Nattvalkrysset i Sandefjord.

Det viste seg imidlertid at det var snakk tarmer og innvoller fra dyr som en trailer hadde mistet fra lasten.

Det var Sandefjords Blad som først meldte om saken.

Frilansfotograf Geir Eriksen er på stedet, og sier at det ligger innvoller på en strekning på over 50 meter.

– Sjåføren har kommet fra E18 og i rundkjøringen ved Nattval har det muligens vært for fullt lastet, og det ser ut til må ha rent over, sier Eriksen, og legger til:

– Det luktet helt forferdelig. Vi snakker om komplette innvoller fra dyr. Jeg tror de som måtte rydde det vekk fra veibanen må ha slitt litt, sier Eriksen lattermildt.

Til Dagbladet sier senioringeniør Dler Jaf i Statens Vegvesen følgende:

– Det stemmer at det har skjedd en ulykke. Det er en lastebil som har mistet litt av lasta underveis. Det har skapt problemer, for det er veldig mye og det lukter vondt. Vi må ha maskin for å rydde opp.

– Vi fikk melding om at det lå søppel i veibanen og varslet veitrafikksentralen, men vi har ikke vært på stedet selv, sier operasjonsleder Anne Meyer ved Sør-Øst politidistrikt til VG.