Tannlege tiltalt for å misbruke stillingen: Hadde samleie med pasient på tannlegekontoret

En tannlege fra Oppland er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med en pasient ved å misbruke stillingen sin.

Ved en anledning hadde han samleie med en pasient i tannlegelokalene i forbindelse med behandling, går det frem av tiltalebeslutningen fra statsadvokatene i Hedmark og Oppland.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Ifølge tiltalebeslutningen forsøkte tannlegen flere ganger å skaffe seg seksuell omgang med to andre pasienter, over en periode på seks år.

– Foreslo behandling mot sex



Blant annet skal tannlegen ha tatt en kvinne på brystene og foreslått at regningen for tannlegebehandlingen kunne gjøres opp ved at de to hadde sex.

Tannlegen skal ha kjent til at kvinnen hadde begrenset økonomi, og han truet ifølge tiltalebeslutningen med å svarteliste henne ved andre tannlegekontor.

Han er også tiltalt for å ha forsøkt å oppnå seksuell omgang med en annen kvinnelig pasient, blant annet ved å ta på brystene hennes.

AKTOR OG FORSVARER: Advokat Svein Olav Bøen (t.h) forsvarer tannlegen som er tiltalt for å ha forgrepet seg på flere kvinner. Politiadvokat Lars Rune Ringvik er aktor når saken skal for retten i midten av mars. Bildet er tatt under et fengslingsmøte i 2014. Foto: Geir Olsen , VG

Også overfor denne kvinnen skal han ha foreslått at hun kunne betale med sex, og hun skal i likhet med den andre kvinnen ha hatt begrenset økonomi og blitt truet med svartelisting.

Tok håndgrep



Tannlegen er i tillegg satt under tiltale for å ha forgrepet seg mot en fjerde kvinne. Våren 2014 skal han han under tannlegebehandling flere ganger ha hatt håndgrep om brystet til en kvinnelig pasient, uten at hun inviterte eller samtykket til det, heter det i tiltalebeslutningen.

Saken skal for retten i midten av mars.

Tannlegens forsvarer, advokat Svein Olav Bøen, sier til VG at mannen avviser anklagene slik de er fremsatt i tiltalebeslutningen.

Bøen vil ikke kommentere saken ytterligere, men sier at hans klient avviklet tannlegepraksisen for noen år siden, før anklagene mot ham ble reist.