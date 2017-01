Tåke, festbråk og hagleskyting: Slik gikk nattens nyttårsfeiring

Tradisjon tro fikk politiet litt å stri med i løpet av årets første timer.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Nyttårsfeiringen forbindes gjerne med kalkun, champagne og trivelig selskap, men også fyrverkeri-skader og hektiske timer for nødetatene viser seg å høre med.

Her er et sammendrag av nattens feiring.

Skjøt med hagle



I Skien er en mann i 60-årene anmeldt etter at han skjøt det nye året inn med skarpladd hagle, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter. Politiet tok beslag i mannens fem våpen.

«Han hadde ikke truet noen, men oppførselen var ikke tillitvekkende og det var i alle fall en svært uforsiktig omgang med våpen», skriver politiet.

Mannen var også beruset da politiet avvæpnet han.

Mann sparket i ansiktet

En 38 år gammel mann er innlagt på sykehus etter å ha blitt slått og sparket i ansiktet på en fest på Nordre Åfoss i Skien.

En mann (19) er pågrepet etter hendelsen, mens den andre gjerningspersonen ennå ikke er pågrepet.

– De to skal ha kommet til en privatfest og ikke vært bedt. Vi vet ikke hvilken rolle 38-åringen har hatt, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Mannen som ble slått og sparket, ble først kjørt til legevakt for behandling og ble senere innlagt på sykehus.

– Han er ved bevissthet, men vi vet ikke hva tilstanden hans er, sier Aaltvedt.

Tykk tåke



I deler av landet var tåken så tett at man knapt kunne se noe fyrverkeri i det hele tatt. I Tromsø var sikten så dårlig at den tradisjonelle fjellfyrverkeriet fra Storsteinen måtte avlyses, skriver iTromsø.

Også i Oslo, der kommunen har brukt 800.000 kroner på fyrverkeri, lå tåken tett omkring midnatt.

Les også: Forsvarer mer enn to millioner kroner til fyrverkeri

Den samme tåken skapte også trafikale problemer, og flere lesere har tipset VG om vanskelige kjøreforhold. Politiet på Romerike så seg på et tidspunkt nødt til å parkere bilen en stund før de kjørte videre.

Mye festbråk



Mange politipatruljer har blitt nødt til å avslutte fester i løpet av natten. I Hamar ble 80 ungdommer bortvist fra en fest etter at en gutt slo ned en jente og stakk av fra stedet.

Også i Stavanger var det lovløse tilstander da ungdommer fyrte opp raketter «i alle retninger», som politiet beskrev det på Twitter.

Også i Bærum måtte politiet rykke ut til en mindre vellykket fest. Politiet oppsummerer utrykningen med et lite dikt:

Gutt (16) til sykehus



En 16 år gammel gutt er sendt til sykehus etter en fyverkeriulykke i Steinkjer, ifølge Adresseavisen. Gutten hadde et kutt over nesen og røde øyne, men det er ikke påvist øyeskade, ifølge politiet.

– Han er sendt til sykehuset på Namsos. De har øyeekspertise og skal få sjekket ting skikkelig, sier Jan Tore Tiltnes i politiet i Nord-Trøndelag til avisen.

Politiet varsler at de oppretter sak for å finne ut hva som har skjedd.

– Gutten og en voksen slet med å få fyr på et bakkestående batteri da det plutselig smalt, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Hunder på rømmen



Flere steder i landet har politiet etterlyst vettskremte hunder som har rømt fra sine eiere.

Politiet oppfordret tidlig folk til å passe godt på dyrene nyttårskvelden, siden mange blir redde av fyrverkeriet. Politiet i Telemark understreker dessuten at det kan bli dyrt om man ikke melder ifra når hunden stikker av.



– Det koster minimum 1390 kroner om noen av firmaene vi bruker skal ta vare på hundene over natta. Pass uansett godt på hundene deres i kveld, sier politiets operasjonsleder Ole Kamben til Varden.

Malte bensinstasjon med ketchup



I Lillehammer hadde en mann i 20-årene bestemt seg for å starte 2017 med å male veggene på en bensinstasjon med ketchup. Da en politipatrulje tok han på fersken, la mannen seg paddeflat.

– Vi løste det ved at han gikk inn på bensinstasjonen, erkjente sine synder, betalte for ketchupen og en Ajax, og vasket veggene. Han lærte nok leksa, og alle var enige om at det var en grei løsning, forteller operasjonsleder Anders Letnes Fossum i Innlandet politidistrikt til VG.