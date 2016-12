Bana (7) skrev «farvel» da bombene regnet over Aleppo. Nå er hun reddet ut

Bana Alabed (7) har skildret dagliglivet i Øst-Aleppo mens nabolaget hennes har blitt bombet i filler.

«Under angrep. Ingen steder å dra, hvert minutt føles ut som døden. Be for oss. Farvel», sto det på syvåringens Twitter-konto den 5. desember.

Nå skal hun være i trygghet og reddet ut av Aleppo.

– Få oss ut nå



Ahmad Tarakji, leder for Syrian American Medical Society (SAMS), skriver på Twitter at Bana og flere andre barn kom seg ut av Aleppo i dag. Ifølge SAMS er hun sammen med familien utenfor den krigsherjede byen.

Det er lagt ut flere bilder av syvåringen på Twitter i dag tidlig hvor det meldes at hun er i trygghet. På et bilde ser man syvåringen smile mens hun blir båret av en mann.

I går kveld kom denne meldingen på syvåringens egen konto:

– Få oss ut nå, vi er så slitne, skriver hennes mor Fatemah, som styrer Twitter-kontoen.



Evakueringene ut av Øst-Aleppo startet igjen i natt, og over 1000 mennesker skal ha forlatt byen.

STÅR BAK: Det er Banas mor Fatemah som skriver Twitter-meldingene. Her fra da en AFP-fotograf besøkte familien inne i Aleppo i oktober. Foto: Thaer Mohammed , AFP

Spørsmålet er om de skjøre avtalene som gjør evakueringene mulig, vil holde, og hvor lenge. I New York, i ettermiddag norsk tid, skal FN stemme over en resolusjon for å sende observatører til Aleppo.

Les også: 5. desember: «Under angrep. Ingen steder å dra»

Fortellinger fra innsiden



Moren til Bana har tidligere skrevet at hun opprettet kontoen så datteren kunne dele livet sitt i Øst-Aleppo med verden. Kontoen har nå over 300 000 følgere.

Den siste måneden har VG daglig snakket med mennesker på innsiden av beleiringen. Her kan du høre dem fortelle – med egne ord.

Les også: 28. november: «Jeg så død og døde nesten selv»