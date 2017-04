Trønder (33) siktet for terror: PST vil avhøre Syria-farer fra Latvia

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener den terrorsiktede trønderen (33) kjempet for terrorgruppen IS i Syria sammen med en latvisk statsborger. Nå vil de avhøre latvieren.

I løpet av vinteren har sikkerhetstjenesten sendt en anmodning til kollegene i Latvia for å få gjennomført avhøret av den aktuelle mannen.

Ifølge VGs opplysninger mener sikkerhetstjenesten at den terrorsiktede trønderen og latvieren var sammen i det borgerkrigsherjede landet og kjempet for terrororganisasjonen IS.

Et vitne i straffesaken har i avhør forklart at trønderen hadde en aktiv rolle i IS og blant annet deltok i ransakinger og boligrazziaer.

I slutten av april i fjor kom den 33 år gamle trønderen seg ut av Syria, angivelig etter å ha planlagt en flukt i flere måneder. Bakgrunnen for fluktplanen skal ha vært dødsfallet til en annen norsk Syria-farer fra Trøndelag.

Satt sammen i tyrkisk fengsel



Da 33-åringen kom seg over grensen fra Syria til Tyrkia, ble han umiddelbart pågrepet av tyrkiske myndigheter og fengslet.

I et fengslingsmøte i byen Kilis forklarte han at han hadde blitt fengslet av IS og tilbrakt fem måneder i fengsel hos terrorgruppen fordi han ønsket å flykte – noe han til slutt klarte.

– Siden terrororganisasjonen IS ikke oppfylte mine forventinger til islam, så bestemte jeg meg for å dra mot grensen til Tyrkia med N.N. som jeg møtte i fengselet. Vi ble tatt da vi krysset grensen, har 33-åringen forklart i avhør.

Det er uklart om personen han nevner i avhøret er den latviske statsborgeren.

Ifølge VGs opplysninger mener PST at trønderen satt fengslet i Tyrkia sammen med den latviske statsborgeren, og de ønsker nå et avhør av latvieren for å høre hans versjon av oppholdet i Syria og alt om den terrorsiktede trønderen.

33-åringen ble utlevert til Norge i midten av juni i fjor. Han nekter straffskyld i saken.

Hverken trønderens forsvarer eller PST ønsker å kommentere saken.