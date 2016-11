Terrortiltalte Ubaydullah Hussain: Sjokkert over å nagles til Islamsk stat

Da islamisten Ubaydullah Hussain (31) ble tiltalt for å være medlem av terrororganisasjonen Islamsk stat (IS), ble han både sjokkert og overrasket.

Det forklarte den 31 år gamle norsk-pakistaneren da terrorsaken mot ham fortsatte i Oslo tingrett mandag.

— Jeg ble sjokkert og overrasket over at den posten i tiltalten kom opp, og det at jeg har vært en del av IS fra august 2013 til desember 2015. Jeg var aldri siktet for å ha deltatt i IS, forklarte Hussain.

Den terrortiltalte islamisten er tydelig på at han aldri har vært en del av IS og at han aldri har sagt at han er en del av IS.

— Jeg kan heller ikke se at noen medier eller venner har oppfattet meg som en del av IS, men jeg og Profetens Ummah (journ.anm. ekstremistgruppe i Oslo) har ytret støtte til IS og konseptet de står for, men det er ingen som har oppfattet at jeg har vært en del av IS, forklarte 31-åringen.

— Den tiltaleposten var sjokkerende for meg å vite om, gjentok Hussain.

Tiltalen: – IS-lederen er «vår leder»



I den aktuelle tiltaleposten er islamisten tiltalt for deltakelse i IS gjennom støtte til fem menn fra Norge som har sluttet seg til terrororganisasjonen: Ishaq Ahmed, Abu Edelbijev, Adam Magomadov, Torleif Angel Sanchez Hammer og en Fredrikstad-mann.

– MOTTOK STØTTE: Ifølge tiltalen har Hussain tilrettelagt eller materielt støttet disse fire mennene fra Fredrikstad. Øverst: Ishaq Ahmed (t. v.) og Abu Edelbijev. Nederst: Adam Magomadov (t. v.) og Torleif Angel Sanchez Hammer.

Disse fem mennene, som alle omtales som fremmedkrigere av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), har til felles at de kommer fra Fredrikstad og delvis bydelen Lisleby.

I den samme tiltaleposten refereres et intervjue Hussain gjorde med VG i august 2014 hvor han blant annet omtalte «kalif/emir» Abu Bakr al-Baghdadi (journ.anm. IS-lederen) som «vår leder» og at «de troende strømmer til den Islamske staten for å fullføre sin aller høyeste religiøse plikt, nemlig jihad for Allahs skyld».

— Det kan godt hende at jeg har sagt det i et intervju med VG. Jeg kan ha uttalt ting hvor jeg har sagt noe feil eller ordlagt meg feil eller kunne ha formulert meg annerledes. Jeg har sagt en del ting for å skape oppmerksomhet og debatt, og det er ingen tvil om at vi har ytret meninger for å skape overskrifter, forklarer Hussain.

— Men selv om jeg kan ha sagt dette i VG-intervjuet, så er det ingen andre som har oppfattet at jeg er en del av IS… selv om jeg har sagt «vår leder» i en eller annen setting.

I en annen tiltalepost er Hussain tiltalt for materiell støtte til IS ved blant annet å ha kjøpt utstyr til kjente norske fremmedkrigere og pengeoverføringer til nordmenn som knyttes til IS i Syria.

Hussain avviser påstandene og hevder at innkjøpene som ble gjort og pengene som ble overført til fremmedkrigere fra Norge i Syria var tilbakebetaling av gamle lån.

— I forkant av reisen til Ishaq Ahmed og Abu Edelbijev samlet jeg inn flere søplesekker med klær fra familie, venner og bekjente – og som jeg sendte med Ishaq som han skulle dele ut til sivilbefolkningen i Syria. Før han reiste, så lånte jeg penger av ham, cirka 35.000 kroner. Dette var visstnok penger som tilhørte Ishaq og Edelbijev, forklarte Hussain.

Den terrortiltalte 31-åringen er tydelig på at tre pengeoverføringer til islamisten Edelbijev i 2014 – cirka 27.000 kroner – var en del av tilbakebetalingen for dette lånet.

Pengene ble overført til Edelbijev i Syria gjennom Western Union gjennom via tre andre personer, deriblant Edelbijevs kone, Diana Ramazanova.

— Jeg var med Ishaq på butikken i Ski og betalte med mitt kort, men videoovervåking viser at det er han som kjøper det han skal ha. Jeg betalte som en del av lånet og fikk beskjed om at Edelbijev skulle ha resten, forklarte 31-åringen.