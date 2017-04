Terrordømt nordmann (20) løslatt

I begynnelsen av april i år ble nordmannen (20) dømt til nesten tre års fengsel for å ha forsøkt å bli fremmedkriger for Islamsk stat (IS) i Syria. Nå er 20-åringen løslatt.

I løpet av forrige uke gikk den 20 år gamle nordmannen ut av Hamar fengsel som en fri mann, etter nesten to år i varetekt.

– Det er alltid fint å slippe ut av fengsel, sier 20-åringens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til VG.

8. juni 2015: Den norske konvertitten (20) fra Oslo dro til Landvetter flyplass utenfor Gøteborg sammen med islamisten Ubaydullah Hussain og et medlem av ekstremistgruppen «Profetens Ummah».

FORSVARER: Advokat Javeed Hussain Shah. Foto: NTB/SCANPIX

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsket de tre mennene i all hemmelighet og fulgte bevegelsene deres tett. 20-åringen fikk aldri satt seg på flyet i Sverige, men ble i steden pågrepet i en alvorlig straffesak.

Dommen: Et fast forbrytersk forsett



4. april 2017: Den norske konvertitten ble dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å slutte seg til terrororganisasjonen Islamsk stat (IS) i Syria.

I den ferske dommen fra Oslo tingrett konkluderer retten med at 20-åringen ville verve seg som fremmedkriger for IS i det borgerkrigsherjede landet.

«Dette til tross for at han var godt kjent med grusomhetene i IS' handlinger, at PST allerede høsten 2014 i en bekymringssamtale hadde gjort det klart for han at det var straffbart å knytte seg til ISIL og til tross for familie og venners iherdige innsats i å få han fra å dra. Dette mener retten viser et fast forbrytersk forsett.», står det i dommen.

Denne vårdagen hadde 20-åringen sittet varetektsfengslet siden pågripelsen i juni 2015, nærmere bestemt 674 dager, som da også ble trukket fra dommen på nesten tre års fengsel.

Forrige uke: Den norske konvertitten gikk ut av Hamar fengsel som en fri mann, drøyt to uker etter at han ble terrordømt.

20-åringen har hele tiden nektet straffskyld i saken, men han vedtok likevel dommen fra tingretten.

– Han har lagt saken bak seg



– En av grunnene til at vi vedtok dommen var at han allerede hadde sonet det meste av den og ikke ville igjennom den samme prosessen en gang til. Han har nå sonet to tredjedeler av dommen, sier Shah.

ANKET DOM: Islamisten Ubaydullah Hussain (31). Foto: Mattis Sandblad

Forsvareren opplyser også at 20-åringen har oppført seg godt gjennom hele varetektsperioden og at han har lagt saken bak seg.

20-åringen er den første av de såkalte Syria-farerne som løslates etter dom.

I den samme straffesaken ble islamisten Ubaydullah Hussain (31) dømt til ni års fengsel for IS-rekruttering, og retten mener at den 20 år gamle mannen fra Oslo ble rekruttert av Hussain i måneden før reisen til Gøteborg i juni 2015.

PST: Ingen kommentar



«… han ble rekruttert til ISIL av en person med stor autoritet innen det ekstremistisk islamistiske miljøet, som var 11 år eldre enn han, som hadde et sterkt ønske om at N.N. (den norske konvertitten) skulle knytte seg til ISIL og som tilrettela og fjernet hindre, både psykologiske ved å fremsnakke ISIL og sette handlingene deres i ”perspektiv”, men også i alle praktiske henseende.», står det i dommen.

Ubaydullah Hussain har anket dommen.

VG har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjenesten (PST), men de ønsker ikke å kommentere saken.