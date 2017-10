Derfor kreves terrorsak utsatt

En norsk konvertitt (34) fra Trøndelag står tiltalt i Oslo tingrett for ulike typer IS-terror i Syria. Nå krever 34-åringens forsvarere saken utsatt og at deler av tiltalen avvises.

Påtalemyndigheten mener den terrortiltalte 34-åringen dro til Syria 29. november 2014 og inngikk såkalt terrorforbund med terrororganisasjonen Islamsk stat (IS). I tillegg er 34-åringen tiltalt for IS-deltakelse og for å ha rekruttert medlemmer eller gitt økonomisk støtte til IS.

Den IS-tiltalte trønderen nekter straffskyld.

Fikk nye dokumenter fra Tyrkia



Da rettssaken startet i Oslo tingrett onsdag morgen, begjærte 34-åringens forsvarere, advokatene Siri Langseth og Elisabeth Myhre, saken utsatt og avvisning av tiltaleposten som omhandler IS-deltakelse, rekruttering og økonomisk støtte.

Statsadvokat Kim Sundet ved Det nasjonale statsadvokatembetet avviste kravene.

Forsvarerne fikk deretter ordet for å begrunne sitt krav, og viste blant annet til uskyldspresumpsjonen, at tiltalte er uskyldig til det motsatte er bevist, og menneskerettighetene.

− 34-åringen har oppfattet at han i Tyrkia var tiltalt og frifunnet for deltakelse i en væpnet terrororganisasjon. Det har han opplyst i sin politiforklaring i august 2016, sa Langseth, og viser til helt ferske dokumenter som nylig ble oversendt fra Tyrkia.

− Det fremkommer avslutningsvis at forbrytelsen skjedde bevisst og at det ble lagt frem et krav fra det offentlige. Han var tiltalt sammen med en annen mann, en tunisier, som vår klient har opplyst at han flyktet sammen med fra Syria.

Mener tiltalte ble terrordømt i Tyrkia



Forsvareren påpeker at de ikke har fått dokumenter fra Tyrkia som underbygger utfallet av tiltalen. Ifølge dokumentene, har forbrytelsen en strafferamme på minst fem års fengsel i Tyrkia.

− Rettsforhandlingene var avsluttet og gjort endelig, noe som ble uttalt i et brev til Justisdepartementet i Norge. Domsslutningen lå vedlagt. Den domsslutningen synes imidlertid ikke å ha fulgt med i forsendelsen, sa Langseth, som mener dokumentene antyder at 34-åringen ble domfelt og at han fikk en svært kort straff eller frifunnet, siden han ble løslatt.

− Det fremstår ubestridt at det foreligger en dom, uten at vi vet hva som ble utfallet.

Løslatt i Tyrkia



Pågrepet på grensen til Tyrkia 30. april 2016 og løslatt 18. august samme år – etter 3,5 måneder i varetekt, ifølge forsvareren.

− Det er grunn til å tro at 34-åringens opplysninger om at han ble frifunnet i Tyrkia, synes å være rett. Det skal da få konsekvenser for saken mot ham i Norge, sa Langseth.

Forsvareren viser til en dom fra Østerrike hvor en mann ble frikjent for å ha drept sin egen kone, og at enhver frifinnelse ikke skal føre til ytterligere straffeforfølgelse, noe hun mener er gjeldene i inneværende sak.

Langseth viser til menneskerettighetene hvor det blant annet heter at «grunnen til frifinnelse er uten betydning for vernet.»

Forsvareren mener at tingretten må ta hensyn til at uklarheten rundt utfallet av straffesaken i Tyrkia må tas hensyn til, slik at det ikke begås saksbehandlingsfeil i saken på dag én i sal 250 i Oslo tingrett.

Langseth avslutter med en oppsummering:

− Vi vil mene at man ikke vil kunne rettføre tiltaleposten om deltakelse, økonomisk støtte og rekruttering, og at posten avvises og eventuelt at saken utsettes til man har fått klarhet i omstendighetene rundt en mulig dom fra Tyrkia.