Vil avsløre flere med falske papirer

Listhaug varsler 81 millioner i statsbudsjettet.

For å styrke kampen mot falske ID-papirer vil regjeringen øke potten til politiet og Utlendingsdirektoratet med 81 millioner kroner. De håper nye håndholdte enheter for politiet kan lette kontrollen av biometri hos utlendinger i Norge.

Da kan politiet nemlig kontrollere fingeravtrykk og dokumenter mens de er ute i felt.

For det har det siste vært store utfordringer på ID-feltet i Norge. Kvalitetsutfordringer, dårlig dialog og saksbehandlere som ikke ser lenger enn sin egen nesetipp - slik evaluerte utlendingsmyndighetene i sommer sitt eget arbeid med å finne ut hvem som er i Norge. Minst 13 000 asylsøkere ble i fjor mangelfullt registrert hos Politiets utlendingsenhet.

Justisdepartementet opplyser at for å bekjempe falske papirer og misbruk av ID foreslår regjeringen å øke pengepotten. De 81 millionene skal spesielt gå til håndholdte enheter, nasjonalt ID-kort for utlendinger og tap og verifikasjonstjeneste.

Tirsdag ettermiddag vil innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) få demonstrert nye håndholdte enheter som politiet kan bruke for å gjennomføre ID-kontroll på utlendinger. Enhetene vil sjekke biometri og kan sjekke om en person faktisk er den han eller hun utgir seg for å være.