VG-måling: Sylvi Listhaug kommer ikke inn på Stortinget

Ingen av de to Frp-statsrådene Sylvi Listhaug eller Jon Georg Dale vil få plass på Stortinget, ifølge VGs ferske partimåling.

På VGs ferske partimåling får Frp katastrofale 11,5 prosents oppslutning. Samtidig gjør Arbeiderpartiet det svært godt og får en oppslutning på 38,3 prosent – og like mange mandater i Stortinget som de fire borgerlige partiene til sammen.

Mandatberegningsverktøyet til nettstedet Pollofpolls.no beregner at den nasjonale oppslutningen til Frp på svake 11,5 prosent kun vil gi Møre og Romsdal Frp ett eneste mandat på Stortinget.

Dermed er både innvandringsminister Sylvi Listhaug fra Ørskog og landbruksminister Jon Georg Dale fra Volda ute av rikspolitikken, dersom Frp må ut av regjering neste høst.



Vraker Sylvi for eks-ordfører



Onsdag kunngjorde nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Frp at de ikke vil la Listhaug få trone øverst på deres stortingsliste til valget neste høst.

I stedet kommer den noe ukjente eksordføreren Frank Sve susende inn og får førsteplassen, dersom nominasjonskomiteen får viljen sin.

Dale må ta til takke med en tredjeplass på listen, bak både Sve og Listhaug.

Maktkamp



Men både Listhaug og Dale kan komme til å kjempe om å få en høyere og tryggere plassering på listen. Frem til 31. oktober skal lokallagene gi sine innspill, og så avgjøres det hele på Møre og Romsdal Frps nominasjonsmøte 4. februar i Molde.

– Jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon til fast plass på listen. Det er opp til Møre og Romsdal Frp å velge sine kandidater, skriver Listhaug i en e-post til VG.

– I VGs måling kommer du da ikke inn på Stortinget med en annenplass på Frps liste. Hva tenker du om det?

– Vår ambisjon er å få inn minst to fra Møre og Romsdal. Vi har en god liste og mange som står klare til å brette opp ermene og gjøre en sterk innsats i valgkampen.

– Er du fornøyd med annenplassen du nå er tildelt?

– Jeg har sagt hele veien at jeg stiller meg til disposisjon for fast plass på listen. Møre og Romsdal Frp har hatt minst to faste mandater siden 1997, skriver Listhaug.

STATSRÅD: Jon Georg Dale er landbruksminister for Frp. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Dale: – Usikkert mandat



Men det ser nå også bekmørkt ut for Frps stjernetalent og regjeringens yngste statsråd, Jon Georg Dale (32).

– Det er veldig viktig for oss å gjøre et godt valg både i Møre og Romsdal og resten av landet. Jeg er sikker på at vi skal klare å mobilisere gamle velgere for åg gjøre et så godt valg som mulig, sier landbruksminister Jon Georg Dale til VG.

– Men det ser ut til at dere vil slite også med å få inn mer enn ett mandat? Da blir det ikke noe enklere for deg å komme inn fra en tredjeplass.

– Det er som jeg har sagt: Tredjemandatet er et usikkert mandat.

– Så nå er du i «deep shit»?

– Nominasjonskomiteens liste skal nå sendes ut til lokallagene, så får vi se hvordan det går, sier Dale.

Frps partileder Siv Jensen hadde ikke anledning til å kommentere saken.

DUELLEN: Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre kommenterer jubel-målingen, hvor Ap får 38,3 prosent og 73 mandater i Stortinget, slik:

– Dette er et stort og positivt utslag for oss. På snittet av målingene ligger Arbeiderpartiet på rundt 35 prosent, det er et veldig godt utgangspunkt ett år før valget. Selv om denne målingen viser klart flertall for et skifte og en ny regjering, blir det hardt arbeid hele veien inn til september neste år, sier Støre.

Hos Høyre er ikke jubelen akkurat i taket over en oppslutning på 21,7 prosent – ned over fem prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

«Vi skal jobbe hver eneste dag med å vinne flere velgere frem mot valget. Regjeringen har akkurat lagt frem et budsjett som både skal bidra til å bekjempe ledighet og trygge velferden. Vi skal vise velgerne at vi har levert kortere ventetid for helsehjelp, historisk satsing på vei og bane og mer kunnskap i skolen. Samtidig vil vi før valget presentere forslag til bedre løsninger også for neste stortingsperiode», skriver statssekretær Sigbjørn Aanes (H) ved Statsministerens kontor i en tekstmelding til VG.