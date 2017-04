Sylvi Listhaugs far i dramatisk krasj: – Ingen tvil om at han hadde englevakt

Bilen til Jan Steffen Listhaug (69) ble totalvraket i ulykken, men han selv kom fra det tilnærmet uskadet. – Jeg var i fjøset neste kveld, sier bonden til VG.

Faren til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug var involvert i en voldsom kollisjon i Stordalstunellen i Møre og Romsdal tirsdag i forrige uke. Listhaug var på vei fra Stordal til Dyrkorn da ulykken skjedde.

– Det var en traktor som hadde lite lys i tunellen og det var mye støv. Da jeg så ham var det for sent, sier Listhaug til VG tirsdag kveld.

69-åringens bil krasjet først inn i traktoren, før den fortsatte videre inn i en lastebil som kom kjørende i motgående kjørefelt.

Bygdebladet, som først omtalte saken, skriver at Listhaug ble kastet ut av bilen, men dette avkrefter han i et intervju med Sunnmørsposten tirsdag.

– Dette stemmer ikke. Jeg rakk ikke å kaste meg over mot passasjersetet, for det hele skjedde så fort. Jeg satt helt stille i bilen. Da lastebilen som kom mot skrellet siden på bilen min og førerdøren åpnet seg, var det like før jeg falt ut, men jeg vet at jeg løp ut av bilen til jeg sto stille på beina. Sånn unngikk jeg å bli kastet ut, forteller han til avisen.

Fått med deg? Sylvi Listhaug åpner opp om sitt fødselsdrama

Sylvi om farens ulykke: – Hadde englevakt den dagen

På mirakuløst vis slapp den spreke 69-åringen unna ulykken uten alvorlige skader. Han ble sendt til sykehus i ambulanse med noen små kutt og et akutt høyt blodtrykk. Et døgn senere ble han skrevet ut.

– Sylvi er utrolig takknemlig det gikk bra med faren, og at når man ser bildet av bilen er det ingen tvil om at han hadde englevakt den dagen, sier Listhaugs politiske rådgiver, Espen Teigen, til VG tirsdag kveld.



Frp-politikeren ble trebarnsmor i mars og sønnen har fått samme navn som bestefar Listhaug.

Sett denne? Her er Sylvi Listhaugs nyfødte sønn

Ørskog lensmannskontor opplyser overfor Sunnmørsposten at de etterforsker ulykken i Stordalstunellen, men at det foreløpig er for tidlig å si noe om ulykkesårsak.

– Blodtrykket til himmels

Overfor VG spøker Jan Steffen Listhaug med at det gikk verre med bilen, en brukt Volkswagen 2005-modell, som han sier «ikke lever mer».

– Dette trodde jeg ikke skulle gå bra, sier han, før han legger til:

– Han som kjørte sykebilen sa at jeg ikke trengte å kjøpe lottokupongen den første uka i hvert fall.

Korsdebatten: Høyrevridde Breitbart fanget opp Listhaug-saken

Saken fortsetter under bildet.

GÅRDSJENTE: VG Helg fikk være med hjem til gården i Ørskog der Sylvi Listhaug vokste opp i 2013. Faren Jan Steffen bor fortsatt på gården. Foto: Kyrre Lien , VG

Den samme ambulansesjåføren er forøvrig en slektning av 69-åringen. Én uke etter ulykken er bonden fra Liset i Ørskog mest opptatt av å skryte av ambulansepersonellet som tok vare på ham.

– De var suverene. De fikk roet meg ned og hjalp til slik at jeg ble mer avslappa. Blodtrykket mitt hadde gått til himmels.

Listhaug: Bekymret for hvordan debatten utvikler seg

69-åringen har heldigvis en ekstra bil han kan bruke etter ulykken, men sier det var litt skummelt å sette seg bak rattet for første gang etter den dramatiske hendelsen.

– Hvordan var formen da du kom hjem fra sykehuset?

– Jeg er mye i fjøset, vet du. Jeg var der neste kveld, så dette var ikke så ille.