Sylvi Listhaug fikk en gutt og ble trebarnsmor

Frps profilerte statsråd, Sylvi Listhaug fikk sent fredag kveld en gutt, og Signe (8) og Lars (5) fikk en liten bror.

– Alt står bra til med både mor og barn, sier Listhaugs rådgiver Espen Teigen til VG.

Gutten ble født på Ullevål sykehus, og kom ca. en uke på overtid etter at terminen var den 26. mars.

På sin egen Facebook-side skriver Listhaug:

– I går kveld kom endelig den lille gutten vi har ventet og gledet oss til så lenge! Han har det veldig bra, og det har også både Espen og jeg. Nå blir det godt å tilbringe noen måneder sammen med bare babyen og familien.

For ordens skyld: Espen er Espen Espeseth - den stolte far, presiserer rådgiver Espen Teigen overfor VG.

PÅ JOBB: Et av de siste bildene av Sylvi Listhaug før permisjonen. Her avbildet sammen med debattant Ayaan Hirsi Ali. Foto: Trond Solberg , VG

Listhaug selv la ikke skjul på at hun synes fødselen drøyde vel lenge på slutten av svangerskapet.

27. mars meldte hun på FB-profilen sin om ventingen på den lille gutten:

– Vel overstått helg alle sammen! Jeg er nå mektig lei av å vente på babyen, terminen var i går så nå går vi på overtid her, men gleder meg over at Per Sandberg holder skansen på en forbilledlig måte.

I kommentareltet på siden hennes, strømmer gratulasjonene inn til den nybakte trebarnsmammaen.