Sylvi Listhaug er gravid

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er gravid, skriver Se og Hør. Men hun har ingen planer om å trekke seg fra politikken.

Sylvi Listhaug og ektemannen Espen Espeset har to barn på fem og åtte år fra før og får sitt tredje barn i slutten av mars til neste år.

– Espen og jeg gleder oss veldig. Barna har blitt så store, så jeg gleder meg veldig til å få en liten baby i huset igjen. Barna er veldig glade, og synes det blir vanskelig å vente, sier Sylvi Listhaug til VG.

Vurderte å trekke seg etter utsagn fra sønn: «Mammaen min er masse på jobben»

Listhaug, som har vært innvandrings- og integreringsminister siden desember i fjor, sier at hun ikke har noen planer om å trappe ned på arbeidsoppgavene og at svangerskapet så langt går strålende.

– Jeg blir kanskje hjemme tre-fire måneder, så overtar Espen stafettpinnen, sier hun.

VENTER BARN: Sylvi Listhaug og ektemannen Espen Espeset blir foreldre for tredje gang. Foto: Frode Hansen , VG

I et VG-intervju i sommer fortalte 38-åringen åpenhjertig om hvordan livet som en av landets mest omstridte politikere har vært. Hun innrømmet at hun på dette tidspunktet vurderte å gi seg i politikken, mye av hensyn til familien. Det var spesielt en samtale mellom hennes sønn og et annet barnehagebarn som fikk henne til å komme på disse tankene.

– De andre spurte min sønn hvor mammaen hans var. Sønnen min svarte: «Mammaen min er masse på jobben». Det er ingen tvil om at slikt fører til at man må tenke gjennom om det faktisk er verdt det, uttalte ministeren den gang.

Overveldet over responsen



Hun sa likevel i august ja til å stå på andreplass på nominasjonslista til Frp i hjemfylket Møre og Romsdal. Hun ble valgt inn på Stortinget som representant for Oslo, der hun nå bor og der hun blant annet har erfaring som byråd før hun ble statsråd.

– Hvordan ser du på det å kombinere tre barn og en ny periode på Stortinget?

– Det blir selvsagt krevende, men det får vi til. Jeg har en fantastisk ektemann som stiller opp veldig. Jeg kommer til å drive valgkamp for fullt, det skal dere være sikre på.

Listhaug forteller til VG at hun er overveldet over alle gratulasjonene hun og ektemannen har fått på nyheten.

– Det setter jeg veldig pris på, og vil takke alle sammen for de fine gratulasjonene jeg har fått.