Da innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i sommer vuderte å trekke seg fra politikken, var en av grunnene at hun ville ha flere barn.

I et VG-intervju i sommer fortalte Listhaug åpenhjertig om hvordan livet som en av landets mest omstridte politikere har vært og hvordan hun vurderte å trekke seg fra politikken og topplederstillingen.

Etter sønnen sa «mammaen min er masse på jobben», måtte hun vurdere om politikken var verdt det. Listhaug sier nå at en annen grunn til at hun vurderte å trekke seg, var at hun ønsket flere barn.

– Da det er det to ting å gjøre, enten trekker du deg og finner deg noe annet å gjøre, eller så må du få et barn til mens du står i en forholdsvis tøff jobb. Og da valgte jeg det siste, sier Listhaug til VG.

– Jeg mener det burde være mulig å kombinere det, understreker hun når VG møter henne på en pressekonferanse hos Politiets utlendingsenhet (PU).

Hun er gravid og venter sitt tredje barn med Espen Espeset rundt mars måned neste år. Han skal ta størsteparten av permisjonen, og i juli skal Listhaug – etter planen – tilbake for å delta i valgkampen før stortingsvalget.

– Det er klart at det er en utfordring, og det er det for alle som skal ha barn. Men det er fullt mulig å kombinere det med å ha krevede jobb, og det har jeg gjort før. Jeg har fått to barn mens jeg var byråd og det var utfordringer der også. Jeg tenker at man får til det man vil, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug og Espeset har to barn på fem og åtte år fra før.

– Espen og jeg gleder oss veldig. Barna har blitt så store, så jeg gleder meg veldig til å få en liten baby i huset igjen. Barna er veldig glade, og synes det blir vanskelig å vente, sier Sylvi Listhaug til VG.

VENTER BARN: Sylvi Listhaug og ektemannen Espen Espeset blir foreldre for tredje gang. Foto: Frode Hansen , VG

- Har vært i fin form så langt



I dag har hun fortsatt fullt program og raser fra avtale til avtale. Hos Politiets utlendingsenhet i ettermiddag meldte Listhaug at regjeringen vil sette av 81 millioner kroner til ID-arbeid i statsbudsjettet.

Neste torsdag presenterer regjeringen nemlig statsbudsjettet for 2017, året hvor Jonas Gahr Støre og Erna Solberg skal kjempe om statsministerstolen. Listhaug og hennes kolleger går en hard valgkamp i møte.

– Hvordan blir det å gå inn i et valgkampår?

– Det blir en kort permisjon og begynne å jobbe igjen ganske raskt, men det har jeg innstilt meg på. Også har jeg en veldig flink mann som tar tømmene hjemme når jeg må slippe dem og begynne å jobbe igjen.

– Hva tenker mannen din om å ta den største delen av permen?

– Han er ganske vant til å ta sin del på hjemmebane og en større del enn det jeg gjør, så han er innstilt på det og gleder seg veldig, sier Listhaug.

– Jeg har vært i fin form så langt, jeg tror ikke noen har merket at jeg har vært noe redusert, og sånn håper jeg det skal fortsette, sier Listhaug.

Overveldet over responsen



Hun sa i august ja til å stå på annenplass på nominasjonslista til Frp i hjemfylket Møre og Romsdal. Hun ble valgt inn på Stortinget som representant for Oslo, der hun nå bor og der hun blant annet har erfaring som byråd før hun ble statsråd.

Listhaug forteller til VG at hun er overveldet over alle gratulasjonene hun og ektemannen har fått på nyheten.

– Det setter jeg veldig pris på, og vil takke alle sammen for de fine gratulasjonene jeg har fått. Det blir selvsagt krevende, men det får vi til. Jeg har en fantastisk ektemann som stiller opp veldig.