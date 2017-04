Sylvi Listhaug åpner opp om sitt fødselsdrama

Det første Sylvi Listhaug (39) sa da hun våknet fra narkosen var: «Hvor er babyen min?»

– Jeg ble bekymret for om dette skulle gå galt og at han ikke skulle overleve, sier Frp-statsråden.

Hun og ektemannen Espen Espeset (42) møter VG på bakeriet i gaten rett utenfor parets gamle leilighet på Majorstuen i Oslo - under en uke etter at paret fikk sitt tredje barn.

Sønnen Steffen kommer i tillegg til Signe (8) og Lars (6) - alle oppkalt etter familiemedlemmer.

Men den tredje fødselen ble ikke like uproblematisk som parets to foregående.

Les: Her er Sylvi Listhaugs nyfødte sønn

LISTHAUGS LILLE GULL: Lille Steffen er Sylvi Listhaug og mannen Espen Espesets tredje barn. Foto: Tore Kristiansen , VG

Fem dager over

Fredag forrige uke var Sylvi Listhaug gått fem dager over terminen, som var 26. mars. Om morgenen kom politiker-paret til fødeavdelingen på Ullevål sykehus, og fødselslegene der bestemte at fødselen måtte igangsettes.

– Det tok lang tid før noe skjedde, forteller Espen Espeset.

Da klokken passerte 23 om kvelden kom fødselen i gang.

– Jeg hadde glemt hvor irritert man kan bli på slutten av et svangerskap av å gå og vente, sier Listhaug.

Men så oppsto det komplikasjoner.

– Plutselig falt hjerterytmen på babyen. Legene der forsøkte å ordne opp i det ved å snu og vende på meg og babyen, men klarte ikke å gjøre noe som løste det. Dermed ble det bestemt at jeg måtte ta haste-keisersnitt, sier hun til VG.

Les også: Fullt mulig å kombinere ministerjobb med flere barn

Opplevdes dramatisk

Frp-statsråden ble rullet raskt inn i en ventende heis og fraktet opp til en operasjonsstue.

– Jeg fikk spørsmål om jeg hadde vært i narkose før og om jeg hadde noen allergier, også ble jeg lagt rett i narkose før de gjorde keisersnittet, sier hun.

På vei til operasjonssalen svirret bekymringene i hodet på den vordende moren:

– Hvis det går for lenge uten oksygen så kunne han jo også tatt skade av det. Det var jo ikke det jeg hadde forventet, ettersom begge de forrige fødslene gikk så fint. Det opplevdes dramatisk for meg, sier Listhaug.

UT PÅ TRILLETUR: Til høsten skal Sylvi Listhaug drive valgkamp, mens ektemannen tar hovedansvaret for de tre barna. Foto: Tore Kristiansen , VG

Samtidig gikk alt veldig fort, forteller hun.

– Det tok fire minutter fra de bestemte at de måtte ta keisersnitt til ungen var ute, sier statsråden, og legger til:

– Det var helt rått! Jeg er så imponert over hvor flinke de er. Selv om det var dramatisk og jeg jo ble bekymret, så følte jeg at jeg var i trygge hender og at dette var noe de visste hvordan de skulle håndtere. Jeg vil rette en stor takk til dem, sier hun.

Fikk du med deg? Listhaug hetset etter stunt

Gikk fort

– De som jobber der var veldig rolige, og det tror jeg gjorde at jeg også klarte å holde meg rolig. Samtidig gikk alt så veldig fort, så jeg rakk nesten ikke å tenke over hva som skjedde før jeg hadde ungen i armene, sier ektemannen.

Keisersnittet gikk helt fint og den lille gutten klarte seg helt fint gjennom den strabasiøse ankomsten.

– Da jeg våknet fra narkosen etter et par timer var det første jeg sa: «Hvor er babyen min?». Det var en ganske spesiell opplevelse. Jeg fikk raskt vite at alt var bra og at babyen var med Espen, forteller Listhaug.

– Hadde du på deg korset under fødselen?

– Nei, det hadde jeg faktisk tatt av da. Men det gikk jo heldigvis bra likevel! sier hun og ler.

«Korsdebatten»: Minst 25 korsbilder av Listhaug

LYKKELIGE FORELDRE: Sylvi Listhaug og Espen Espeset ble foreldre for tredje gang. Foto: Tore Kristiansen , VG

Permisjon i 3 mnd.

Nå skal Listhaug ha tre måneders permisjon hjemme før hun og mannen midlertidig flytter opp til Ørskog på Sunnmøre for å bo hjemme hos hennes foreldre på familiegården der mens de driver valgkamp til høsten.

– Jeg skal raskt tilbake i jobb, for vi har en knalltøff valgkamp vi skal inn i. Det kommer til å bli veldig hardt for meg å forlate den lille gutten for å reise ut på valgkamp, men jeg har vært gjennom dette også før. Jeg har jo trivdes godt med å være hjemme og være husmor, men jeg vet at Espen er veldig flink og at barna da har det bra. Jeg skal drive valgkamp hjemme i Møre og Romsdal, i tillegg til jobben som innvandringsminister. Det blir en travel sommer, sier hun.