Storberget: Listhaug drar politikken ned i søla

Tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) mener Sylvi Listhaug (Frp) drar politikken ned i søla når hun harselerer over at Knut Arild Hareide (KrF) deltok i Pride-paraden.

Ap-politiker og tidligere justisminister Knut Storberget Foto: Scanpix

Storberget tar Hareide i forsvar etter talen innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug holdt under den omstridte kristne konferansen Oslo Symposium fredag.

– Nedrig

– Dette utspillet mot ham synes jeg er nedrig og rimelig utspekulert. Først og fremst fordi det er en måte å drive politikk på som bare bidrar til å dra politikken ned i søla, sier Storberget til VG.

I talen på fredag sa Listhaug blant annet: – Du trenger ikke gå i Pride for å vise avsky mot de grufulle drapene som skjer på homofile i verden.

DELTOK: Barne- og -likestillingsminister Solveig Horne og helse- og omsorgsminister Bent Høie var med i fjorårets Pride-parade. Foto: Frode Hansen , VG

Storberget stiller seg undrende til at Listhaug ikke nevnte at partikollega og Barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltok i homoparaden. Det gjorde også tre Høyrestatsråder, nemlig kommunalminister Jan Tore Sanner, arbeidsminister Anniken Hauglie og helseminister Bent Høie.

HØYRE-TRIO: Tre av Høyres statsråder, kommunalminister Jan Tore Sanner, arbeidsminister Anniken Hauglie og helseminister Bent Høie, gikk sammen i Pride-paraden i fjor. Foto: STELLA BUGGE

– Det er bevis for at man bruker dette for å ramme andre politiske partier og de som ikke sitter i regjering. Det viser spillet i det hele, sier Storberget.

Han oppfattet Hareides deltagelse i toget som en klar støtte til de homofile etter skytemassakren i Orlando hvor 50 mennesker ble drept på en nattklubb.

Respekt

– Jeg har stor respekt for Knut Arild Hareide og det han gjorde. Jeg tror det var viktig både for de homofile og for å skape økt toleranse, sier Storberget til VG.

Selv om enkelte meldte seg ut av KrF i protest da KrF-lederen annonserte at han skulle gå i paraden under Oslo Pride, sa Hareide selv at deltagelsen kostet ham lite.

Storberget mener Listhaug kommenterte Hareides deltagelse i Prideparaden fordi hun ser muligheten til å fiske stemmer blant konservative kristne.

– Vi trenger ikke denne typen debatt i Norge. Vi har langt mer substans å diskutere enn å drive den slags nedrig spill, sier Storberget som mener Listhaugs kommentar viser at vi står overfor en ny type politisk debatt og offentlig ordskifte.

Fødselsperm

Sylvi Listhaug, som fredag hadde sin siste opptreden før hun går ut i fødselspermisjon, ønsker ikke å gå i diskusjon med Knut Storberget nå.

– Nå skal jeg kose meg med fødselspermisjon og bruke tid sammen med barna og familien, så skal jeg ta opp tråden med Storberget og alle andre når jeg er tilbake, skriver hun i en e-post via sin rådgiver Espen Teigen.