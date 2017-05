Skjult maktkamp i Frp: Sylvi Listhaug var klar for å bli nestleder

Denne helgen kunne Frps mest populære statsråd ha rykket opp og blitt nestleder i partiet, men internt i Frp mistenker flere at opprykket ble stanset av Frp-leder Siv Jensen.

I takt med Sylvi Listhaugs økende popularitet skal forholdet mellom Frps ukronede prinsesse og Frp-leder Siv Jensen ha blitt markant dårligere.

Sentrale kilder mener det dårlige forholdet kan være en grunn til at Sylvi Listhaug ikke blir nestleder under Frps landsmøte, som åpner i dag.

Sylvi Listhaug forteller: Slik var mitt fødsels-drama

De siste ukene har VG vært i kontakt med flere titalls personer i Frp og i regjeringen. Personer i de innerste Frp-kretser tegner et bilde av et anstrengt og kjølig forhold, uten stor tillit mellom en leder som frykter Listhaugs voksende popularitet, og en innvandringsminister med lederambisjoner.

Åpnet for å bli nestleder



I vinter lå nemlig alt til rette for at Listhaug kunne kapre en av de mektigste posisjonene i Frp. Til VG forteller en rekke uavhengige kilder at de personlig har hørt partiets første nestleder Per Sandberg i ulike sammenhenger si at han var inne i sin siste periode som nestleder. Han ville gå av på landsmøtet.

Det samme sa Sandberg også høsten 2013.

Flere kilder sier de oppfattet at også nestleder Ketil Solvik-Olsen ga uttrykk for at han var i tvil om gjenvalg.

Internt i Frp regnet derfor mange med at i hvert fall én av nestlederne ville takket for seg på helgens landsmøte.

Etter det VG erfarer svarte derfor Listhaug valgkomiteen i partiet at hun stilte seg til disposisjon for partiet, og åpnet dermed for å bli nestleder.

Til Sunnmørsposten sa Listhaug forrige helg dette om hvorvidt hun kunne tenkt seg å bli nestleder nå:

– Jeg ble aldri spurt.

Fra KrF-landsmøtet: Norge trenger en ny regjering

LIKE, MEN FORSKJELLIGE: Sylvi Listhaug og Siv Jensen, her i sine røde kjoler i baren før festen på Frps landsmøte i fjor. Foto: Helge Mikalsen , VG

Sandberg ombestemte seg – igjen



De to siste dagene før valgkomiteens svarfrist 1. februar om gjenvalg, kom overraskelsen: Både Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen varslet i Dagbladet at de ville ta gjenvalg som nestledere – til tross for at ingen av dem vil sitte på Stortinget til høsten.

Per Sandberg vil ikke svare på VGs spørsmål om når og hvorfor han tar gjenvalg..

Flere sentralt plasserte kilder sier til VG at de oppfatter dette som et forsøk fra ledelsens side på å sette en stopper for at Listhaug blir nestleder nå. Andre mener det er helt naturlig at de erfarne nestlederne Sandberg og Solvik-Olsen blir med gjennom en viktig valgkamp.

Flere Frp-ere reagerte imidlertid på at Frp stiller seg i en sårbar situasjon etter valget: Dersom Frp går ut av regjering, vil begge nestlederne stå utenfor det som blir Frps viktigste politiske arena.

Det reagerte også Per Sandbergs eget fylkeslag, Sør-Trøndelag, på.

Listhaug-rådgiver: – Krenkelseshysterikere må roe seg

Sandbergs fylke: Bekymret



I et brev til valgkomiteen, sendt etter at nestlederen annonserte at de tok gjenvalg, kommer fylkeslaget med en klar advarsel.

«Fylkesstyret ser med bekymring på en situasjon der vi kan risikere at ingen av nestlederne har sentrale rikspolitiske verv. Sør-Trøndelag Frp ber derfor om at valgkomiteen vurderer dette prinsipielle spørsmålet, og søker å finne en løsning i samråd med dagens partiledelse der minst én av nestlederne er sikret et fremtredende rikspolitisk verv de neste fire årene», heter det i brevet VG har fått tilgang på.

Men ikke nok med det. Styret i fylkeslaget, som siden 2005 har sikret Per Sandberg stortingsplass, kommer også med forslag til valgkomiteen om hvem som kan erstatte en av de to nestlederne partiet har i dag:

«Dersom valgkomiteen ønsker å finne andre kandidater til én av nestledervervene, vil Sør-Trøndelag Frp peke på Sylvi Listhaug som en aktuell kandidat. Dette med bakgrunn i at Sylvi Listhaug er en av partiets mest profilerte rikspolitikere, og at Listhaug gjennom å bli nominert som førstekandidat til stortingsvalget, har signalisert at hun ønsker å prioritere rikspolitisk arbeid for partiet de neste fire årene» skriver fylkesstyret.

Anklaget Listhaug for å bruke korset til politisk vinning: En grov faktafeil

Jobbet for Sylvi



Sør-Trøndelag Frp var ikke alene om å ønske seg Sylvi Listhaugs som nestleder.

I Frps valgkomité satt Frank Sve, som er leder av Møre og Romsdal Frp. I hans fylkeslag gikk debatten heftig på interne møter i januar, og ønsket om å få Sylvi Listhaug inn som nestleder var markant. Derfor ble de sentrale tillitsvalgte i fylket enige om å jobbe for Listhaugs kandidatur.

Da Sve møtte i valgkomiteens første møte, hadde allerede dagens nestledere varslet sine gjenvalg. Dermed ble diskusjonen lagt død. Det eneste Sve fikk sagt, skal ha vært at Sylvi Listhaug ville vært en god kandidat om de to ikke hadde tatt gjenvalg, opplyser kilder til VG.

– Jeg kommenterer ikke arbeidet i valgkomiteen, sier Sve til VG.

Kommentar: Valgets kvaler for Fremskrittspartiet

INGEN GIR SEG: Både 1. nestleder Per Sandberg, partileder Siv Jensen og 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen fortsetter i Frps ledertrio etter helgens landsmøte. Til høyre sitter generalsekretær Fredrik Färber. Bildet er tatt under Frps pressekonferanse på partikontoret i Oslo sentrum tirsdag denne uken, i forkant av landsmøtet. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Frp-ere i både regjering og på Stortinget spekulerer i om det dårlige forholdet mellom Listhaug og Jensen kan være en årsak til at hun ikke nå løftes inn i Frps ledelse.

– Tror hun er partileder



Personer i kretsen rundt Jensen og Listhaug sier de to aldri har hatt en nær relasjon, men at forholdet ble merkbart kjøligere etter at Listhaug ble innvandringsminister i desember 2015 og dermed mer synlig.

På flere målinger har Listhaug popularitet for lengst overgått Jensens, og den økte oppslutningen utenfra skal ha påvirket hvordan Listhaug oppførsel internt, hevder flere Frp-ere.

Ifølge kilder skal Frp-leder Jensen skal ha uttrykt irritasjon over at Listhaug tar for stor plass og at hun går for langt i enkelte saker.

– Hun oppfører seg som om hun allerede er valgt til partileder fordi hun er så populær hos velgerne. Ingen andre statsråder oppfører seg sånn, sier en sentralt plassert kilde.

Særlig skal Frp-ledelsen ha irritert seg over at Listhaug har gått ut i mediene og profilert seg selv i saker om familiespørsmål og kristne verdier. Disse er ikke en del av Listhaugs ansvarsområde som innvandringsminister.

Les også: Carl I. Hagen ber regjeringen gå av ved valgtap

«Untouchable»



Et eksempel: 1. februar i år uttalte til VG at hun var åpen for å fjerne ordningen med kontantstøtte. Ifølge VGs kilder skal ledelsen i Frp ha blitt provosert fordi Listhaugs uttalelser ikke var klarert med dem.

– Siv kan ikke røre Sylvi fordi hun er blitt så populær. Sylvi er blitt «untouchable». Og det vet Sylvi, sier en regjeringskilde.

Listhaug og Jensen skal flere ganger ha vært uenige om hva som skal være partiets strategi utad. Listhaug skal overfor flere personer ha gitt uttrykk for at hun opplever at partileder Siv Jensen holder henne utenfor viktige strategiske diskusjoner.

Et eksempel på det var 6. juni i fjor, da finansminister Jensen inviterte til et seminar om konsekvensene av innvandringen til Norge, som en del av arbeidet med Jensens perspektivmelding. Både pressen og en rekke innledere var invitert til seminaret, men Siv Jensen var den eneste statsråden til stede.

Ifølge kilder skal det ha vært frustrasjon fordi Listhaug ikke ble involvert mer med i arbeidet med Perspektivmeldingen.

Flere av Listhaugs støttespillere skal også ha vært frustrerte fordi Jensen ikke omtalte beregninger av innvandringens kostnader for samfunnet i meldingen som et «innvandringsregnskap», noe Frp har lovet at de skulle lage når de kom i regjering.

Men det som virkelig skal ha forsuret forholdet mellom Listhaug og Jensen, var håndteringen av regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken fra desember 2015 til juni i fjor.

Les også: Varsler stormløp mot Aps nye familiepolitikk

Asyl-strategien



Høsten 2015 var flertallet på Stortinget enige om å skjerpe asylpolitikken i Norge. I romjulen, etter bare én uke i jobben som innvandringsminister, la Listhaug og statsminister Erna Solberg (H) frem en pakke med 40 kontroversielle innstrammingsforslag.

Da disse ble sendt på høring, sa Venstre blankt nei til alle de 40 forslagene. KrF var nølende.

I januar sendte Solberg derfor ut en tekstmelding til de parlamentariske lederne på Stortinget hvor hun fisket etter støtte. Solberg skrev at «Regjeringen er på tilbudssiden i asylpolitikken».

En rekke kilder VG har snakket med sier regjeringens forhandlingsstrategi var å gå høyt på banen med svært strenge forslag, slik at de kunne forhandle seg ned til en løsning som inkluderte flest mulig partier.

Men denne strategien støttet ikke Sylvi Listhaug helhjertet opp om, og etter det VG forstår skal Listhaug ikke ha informert Frps stortingsgruppe om hva som var regjeringens plan.

Da Solbergs tekstmelding ble kjent, skal dette ha vært som et rødt flagg for Listhaug og hennes støttespillere i stortingsgruppen.

De skal derfor, sammen med Frp-nestor Carl I. Hagen, ha organisert opprøret på partiets landsmøte i fjor der en helt egen strategi ble lagt.

LA NY STRATEGI: Frps tidligere formann, Carl I. Hagen. Foto: Fredrik Solstad , VG

Fra landsmøtets talerstol lanserte Hagen og stortingsrepresentant Helge André Njåstad planen om at partiet ikke skulle inngå kompromisser, men stemme først og fremst på sine egne innstrammingsforslag.

Strategi-forslaget ble møtt med applaus fra landsmøtet og taushet fra Siv Jensen.

Denne strategimanøveren skal ikke Siv Jensen i utgangspunktet ha støttet, og kilder VG har snakket med sier Jensen ga uttrykk for at hun var oppgitt og irritert over at Listhaug ikke hadde sørget for å orientere stortingsgruppen om hva som egentlig skulle være strategien.

Men da landsmøtet så tydelig ga marsjordre om ikke å inngå noen kompromisser om innstrammingsforslagene, føyet Jensen seg etter dette.

Ifølge VGs kilder skal Erna Solberg ha blitt forbannet da hun fikk høre om hva som hadde skjedd på Frps landsmøte, og hun skal ha sagt at hun ikke likte at Frps landsmøte dikterte regjeringen i dette spørsmålet.

Så irritert var statsministeren at hun ved to anledninger skal ha konfrontert Listhaug med strategi-konflikten foran hele regjeringen. VG omtalte i juni i fjor hvordan Solberg og Listhaug havnet i et heftig munnhuggeri under en regjeringslunsj.

IKKE FORNØYD: Statsminister Erna Solberg og Sylvi Listhaug, her under Integreringskonferansen som i fjor ble avholdt på Radsson Blu-hotellet på Holbergs plass i Oslo. Foto: Odin Jæger , VG

Til slutt skal Siv Jensen ha sett seg nødt til personlig å rydde opp etter Sylvi Listhaug & Co, og overtale Erna Solberg til å akseptere Frps strategi, opplyser kilder til VG.

– Sylvi kom inn som en bulldoser. Mange vet ikke hvor mye Siv Jensen jobbet på kammerset med å forklare vår posisjon overfor Erna. Siv gjorde en formidabel ryddejobb, sier en kilde tett på prosessen.

Om å gå av: – Samme det



Irritasjonen i Frp-ledelsen over Sylvi Listhaug skal også ha blitt tydelig i forbindelse med de svært krevende budsjettforhandlingene i fjor høst. Da holdt Høyre/Frp-regjeringen å ryke fordi Venstre og KrF ikke ville akseptere tilbudene de ble gitt.

Etter det VG forstår skal Listhaug ha ønsket at hun, som eneste statsråd utenfor Frps ledertrio, skulle holdes løpende informert om utviklingen i forhandlingene. Samtidig skal Listhaug overfor flere kilder VG har snakket med gitt klart uttrykk for at det ikke spilte noen rolle for henne om regjeringen måtte gå av eller ikke.

– Hun kunne si ting som «samme det», sier en kilde til VG.

En rekke sentrale Frp-kilder spekulerer på om dette kunne skyldes at Siv Jensen trolig ville gått av som Frps partileder dersom regjeringen falt. I så fall kunne Listhaug fått klar bane til å overta.

Men det var ikke bare i Frp at dette ble sett på som et mulig scenario.

Kilder VG har snakket med sier Erna Solberg skremte Venstre og KrF med at Sylvi Listhaug kunne bli ny partileder.

– «Hvis det ikke blir budsjettenighet går Frp ut, mens Høyre fortsetter i regjering. Da er det ikke Siv, men Sylvi dere må forholde dere til». Det var «trusselen» fra Erna og hennes rådgivere, sier en kilde.

I slutten av mars skrev også Dagens Næringsliv at Solbergs statssekretær Julie Brodtkorb (H) forsøkte å skremme på samme vis.

På trilletur

Sylvi Listhaug og Siv Jensen stilte i går opp i et intervju i Dagbladet der de påstår at forholdet mellom dem er utmerket og svært nært.

I går kveld sendte de to følgende felles kommentar til opplysningene i VGs artikkel:

«Dette er jo bare sprøyt. Dette er å koke suppe uten spiker. Det er typisk media å konstruere konflikter, som ikke finnes. Nå gleder vi oss til landsmøte, og ønsker VG hjertelig velkommen! Håper dere vil skrive litt om den gode innvandringspolitikken vår også» skriver Listhaug og Jensen i en tekstmelding til VG, hvor de også legger ved et bilde av seg selv.