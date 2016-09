Røde Kors ber om lovendring for å holde barnefamilier unna Trandum

Hvis vi ikke klarer å følge våre forpliktelser må de presiseres i loven, sier Røde Kors om barna på Trandum. Familiene burde heller reise ut frivillig, svarer Sylvi Listhaug (Frp).

Mandag sendte Røde Kors et brev til Justis- og beredskapsdepartementet der de ber om at utlendingsloven presiseres, slik at Norges plikter i forbindelse med å internere barn blir gjort helt tydelige.

Interneringen skjer når myndighetene mener barnas familie vil forsøke å unndra seg utsendelse. Praksisen med å internere barn har blitt beskrevet som «umenneskelig» og i strid med menneskerettighetene av blant annet jusprofessor Mads Andenæs.

Røde Kors mener praksisen ikke i seg selv er forbudt under dagens lovverk – selv om de støtter et slik forbud – men at forutsetningene for å gå til det drastiske steget sjelden oppfylles.

Strenge krav

KREVER ENDRING: Mads Harlem i Røde Kors. Foto: Olav Saltbones / Røde Kors

Under folkeretten kreves det at alle alternativer undersøkes før et barn sperres inne på denne måten.

– Internering skal være siste utvei, ikke første, slik vi oppfatter det er i dag. Særlig for barn skal listen ligge meget høyt, sier Mads Harlem, leder for folkerettsseksjonen i Røde Kors til VG.

Av alternativer til internering som tidligere har vært foreslått finner man blant annet meldeplikt, internering av bare én forelder, eller opprettelse av egnede institusjoner for barn og barnefamilier.

I Sverige har man en presisering i lovverket, lik den Røde Kors etterlyser. Der internerer man også langt færre barn.

– Problemet er at Listhaug ikke forstår hvilke forpliktelser som hviler på Norge etter menneskerettighetene når vi internerer barn på Trandum. Alle alternativer skal være vurdert først, fortsetter Harlem.

– Bør reise ut frivillig

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier til VG at hun er enig med Røde Kors i at det er en belastning å sitte på Trandum, og at færrest mulig skal gjøre det og være der i kortest mulig tid.

– Men nøkkelen til dette er hos de familiene som blir internert, sier hun.

Grunnen til at de transporteres til Trandum er at de har nektet å reise til sitt hjemland etter at de har fått avslag på sine søknader, påpeker Listhaug.

– Dersom de er bekymret for seg og sin familie, så burde de benytte muligheten til å reise ut av landet på frivillig basis før de ender der, sier hun.

– Noen familier blir hentet på natten og satt rett på flyet. Er det et alternativ til å sende familiene med barn til Trandum?

– Ja, men det har vi også fått masse kritikk for. Av og til er det fordi man er redd for at de skal unndra seg utvisning, men effekten er også at slipper man å ha dem på Trandum og at familien kan bringes rett til flyplassen og reise hjem med første fly. De som jobber med retur må altså gjøre gode vurderinger. Men vi må samtidig opprettholde norsk lov, sier Listhaug.

Statsråden spør hva som er alternativet.

– Mener Røde Kors at de som får avslag og ikke ønsker å reise hjem skal kunne lure seg til å bli i Norge? Det vil sende et voldsomt galt signal til alle andre som heller ikke ønsker å reise frivillig, sier Listhaug.

Håper på Stortinget

Mads Harlem i Røde Kors blir paff når han hører svaret fra Listhaug.

– Det er ikke vår oppgave å komme på alternativer for statsråden, det er hennes jobb og plikt å finne dette. Å antyde at vi setter spørsmålstegn ved selve utvisningsvedtakene er å tåkelegge det hele. Dette handler ikke om hvorfor noen havner på Trandum, men om man i det hele tatt har lov til å plassere dem der, sier han.

Harlem sier Røde Kors håper brevet vil føre fram, og at antallet barn som interneres krymper drastisk. Dersom det ikke blir tilfellet varsler han at organisasjonen legge press på Stortinget for å sikre at Norge følger sine forpliktelser. Dette mener han de vil få politisk flertall for.

– Hvis statsråden ikke gjør noe med dette får vi håpe at Stortinget griper inn for å sikre at Norge overholder menneskerettighetene på Trandum, sier Harlem.