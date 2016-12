NOAS dro inn fire millioner kroner på Joners Sylvi-kampanje

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS jubler over resultatet av innsamlingsaksjonen som fikk Sylvi Listhaug til å rase.

– Dette er mye mer enn forventet. Det er tydelig at Kristoffer Joners budskap traff en nerve i folket. Mange likte og delte innlegget, det skapte debatt og dette førte til at mange la merke til saken, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) til VG.

UTVIDER: Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS forteller at organisasjonen nå kan beholde fire stillinger i tillegg til å utvide med en etter aksjonen. Foto: Frode Hansen , VG

Torsdag sendte NOAS ut en tekstmelding til bidragsytere for å takke for støtten. I utgangspunktet hadde de satt seg et «hårete» mål om å samle inn en million kroner, forteller Austenå.

Men på grunn av massiv oppmerksomhet rundt kampanjen har organisasjonen nå klart å samle inn hele fire millioner kroner.

– Pengene skal vi bruke på å beholde flinke folk. På grunn av aksjonen beholder vi fire stillinger, i tillegg til å kunne utvide med ytterligere en stilling. Opprinnelig håpet vi å klare å beholde halvannen til to stillinger. Så dette er absolutt strålende for oss, sier generalsekretæren.

Kritisk til regjeringens politikk

Det var i slutten av november skuespiller Kristoffer Joner publiserte et Facebook-innlegg der han gikk til frontalangrep på innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

TAKKER FOR STØTTEN: Torsdag sendte NOAS ut en tekstmelding til alle bidragsytere som har gitt penger via SMS. Foto: SKJERMDUMP

I innlegget oppfordret Joner til å donere penger til NOAS. I ettertid viste det seg at oppgjøret var gjort i regi av organisasjonen selv med hjelp av reklamebyrået Anorak, noe som førte til stor debatt.

Austenå mener likevel kampanjen har vært verdt det. Hun forteller at de satte i gang aksjonen for å sette søkelys på myndighetenes tolkning av situasjonen i Afghanistan, vektingen av den medisinske alderstesten, og behandlingen av asylsøkerne som kom over Storskog.

– Listhaugs politikk og retorikk var bakgrunnen for aksjonen. Nå har Listhaug snudd i saken om Storskog-flyktningene og vil likevel behandle asylsøknadene deres. Vi tror at vår aksjon bidro til så stor oppmerksomhet at Listhaug måtte snu, sier Austenå.

– Listhaugs problemstilling er merkelig

I etterkant av innsamlingsaksjonen har Sylvi Listhaug opprettet en egen aksjon for forfulgte kristne. Statsråden uttalte i forbindelse med aksjonen at hun syntes det var ille at pengene i NOAS' aksjon gikk til å lønne ansatte i Norge. Det mener generalsekretær Austenå er urimelig.

– Vårt arbeid er å gi rettshjelp i Norge. Kristne konvertitter som Listhaug vil hjelpe med sin egen innsamlingsaksjon er en av gruppene vi bistår i Norge. Hun ønsker primært at all støtte skal skje i nærområdene, og setter dette opp mot hverandre. Det mener vi er er helt merkelig problemstilling for en statsråd som har ansvar for begge områder.

– Hvorfor er arbeidet deres så viktig?

– Det er viktig og kommer til å bli spesielt viktig fremover. Mange asylsøkere må vente mellom ett og to år før de får avslag på søknaden sin. Det betyr at alle som kom i 2015 og får avslag vil henvende seg til oss i løpet av 2017. Mye av arbeidet vårt går ut på å forklare folk som ikke har skjønt systemet, sier hun.