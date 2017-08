Listhaug ut mot Gahr Støre: – Kritikken viser bare at han blir mer og mer desperat

Sylvi Listhaug tar seg ikke nær av krtikken etter Rinkeby-turen tirsdag - og langer ut mot Jonas Gahr Støre på ny tur til østkanten.

Onsdag besøkte Innvandrings- og intergreringsminister Sylvi Listhaug Manglerud politistasjon og områder på Mortensrud i Oslo, for å lære mer om hvordan politiet jobber mot vold og kriminalitet.

Det dagen etter at hun besøkte Rinkeby i Sverige for å undersøke det hun kaller «svenske tilstander».

Bakgrunn: Svensk minister avlyste møte med Sylvi Listhaug

Rinkeby-turen høstet massiv kritikk fra flere hold, og Sveriges statsminister Stefan Löfven gikk ut og advarte Listhaug mot å blande seg inn i svensk innvandringspolitikk.

– Det som var viktig for meg var jo å lære av Sverige, og Stefan Löfven var tilstede på landsmøtet til Arbeiderpartiet, så han har nok sine preferanser på hvem han mener skal vinne det norske valget, sier Listhaug til VG.

MYE SPETAKKEL: Sylvi Listhaug (Frp) har høstet massiv kritikk for besøket i Rinkeby tirsdag. – Det viktigste for meg var å lære hva Sverige burde gjort annerledes på et tidlig stadium, sier hun. Foto: Mariam Butt , NTB Scanpix

– Nedrig politikk

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre reagerte også sterkt på Listhaugs Sverige-tur, og kalte handlingen «nedrig politikk» under en NRK-debatt mot Statsminister Erna Solberg tirsdag kveld.

– Hun har reist til et annet land for å vise en situasjon og skremme. Hun reiste ikke for å lære, sa Støre under debatten.

Listhaug selv tar seg ikke nær av kritikken.

– Jeg ser at han blir mer desperat i takt med at målingene går nedover. Jeg skulle gjerne ønske at han ville møte meg til en debatt og diskutere innvandrings- og integreringspolitikk, istedenfor å diskutere dette med alle andre enn meg, samt diskutere meg med andre politikere, sier hun.

HET DEBATT: Statsminister Erna Solberg (H) og AP-leder Jonas Gahr Støre hudflettet hverandre under tirsdagens debatt. Støre brukte blant annet anledningen til å kritisere Sylvi Listhaug. Foto: Gisle Oddstad , VG

Ingen planer om å unnskylde seg



Den svenske migrasjonsministeren Helene Fritzon avlyste sitt møte med Listhaug tirsdag, og sa til VG at hun mente Listhaug sprer «nonsense» og et misvisende bilde av tilstandene i Sverige. Byrådslederen i Stockholm, Karin Wanngård, krevde at Listhaug beklaget overfor Stockholms befolkning for å ha spredt usannheter om svenske tilstander.

– Stockholm prøver å dele sine erfaringer og perspektiver. I dag ble det organisert et besøk i Rinkeby. Den norske innvandringsministeren Sylvi Listhaug valgte å bruke vår gjestfrihet til å komme med populistiske og usanne poenger i den norske valgkampen, sier byrådslederen, som tilhører partiet Socialdemokraterna, i en pressemelding tirsdag.

Tidligere Frp-politiker ut mot Listhaug: – Uanstendig, umoralsk og veldig farlig

Listhaug selv har ingen planer om å unnskylde seg.

– Absolutt ikke. For meg så var dette besøket nyttig, og jeg fikk informasjon. Jeg hadde ikke planlagt noe besøk til henne. Så var det jo synd at jeg ikke fikk møte den svenske ministeren, som sikkert kunne gitt meg en oppdatering på andre forhold, men det ble avlyst og sånn var det, sier Listhaug om Wanngårds uttalelser.

Vil bekjempe kriminaliteten i Oslo



Under besøket på Manglerud og Mortensrud fikk integreringsministeren høre mer om hvordan politiet jobber mot kriminelle miljøer i områdene på østkanten av Oslo.

– Det vi har hatt av utfordringer her er spesielt knytta opp mot gjengmiljøer og rekruttering av spesielt unge barn, helt ned i 13-14 årsalderen, som blir løpegutter for noen av disse gjengene, forteller John Roger Lund, leder for Oslo-politiets enhet Øst, til VG.

Trine Skei Grande om Listhaugs Sverige-tur: – Det er ingen grunn til å dra til Sverige og lære noe som helst

Listhaug avviser at Oslo-turen er en direkte reaksjon på alt oppstusset som oppstod rundt besøket i Rinkeby tirsdag.

– Dette er en oppfølging av det som kommer i budsjettet neste år. Vi har jobbet lenge med dette, fordi vi skal ta det på alvor når politiet sier at de er bekymret for ungdom som faller utenfor. Lokalbefolkningen beskriver at de er urolige for lokalsamfunnet sitt her, og tryggheten, sier Listhaug.

Videre legger hun til at Frp vil bevilge 30 millioner kroner for å bekjempe vold- og kriminalitetsproblematikken som har oppstått i Oslo.

– Helt idiotisk



Søstrene Elin Otterstad (56) og Tone K. Olsen (54) har fulgt debatten rundt Listhaugs tur til Rinkeby med interesse. Otterstad er bosatt på Holmlia og Olsen i Bjørndalen, men begge forteller at de har erfart at vold og kriminalitet er et problem i området.

– Listhaug har en slags plikt til å orientere seg om alle miljøer, sier Otterstad til VG.

Søsteren er ikke enig i at Rinkeby-turen til Listhaug var nødvendig.

Les også: Hevder norske myndigheter advarte mot Listhaug-besøk

– Det er helt forkastelig. Hun oppfordrer til splittelse gjennom hatretorikk. Vi kan ikke ha sånne mennesker i regjering, sier Olsen.