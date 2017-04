Listhaug-rådgiver: – Krenkelses-hysterikere må roe seg

Sylvi Listhaug (Frp) refses for at hun brukte ordet «englevakt» da hennes far kom uskadet fra en bilulykke. Listhaug-rådgiver Espen Teigen ber kritikerne roe seg ned.

– Det er veldig problematisk å bruke uttrykket englevakt i forbindelse med en slik ulykke som Sylvi Listhaugs far var utsatt for. Hva så med dem som ikke kommer uskadet fra ulykker, men som blir drept og dør, sier KrF-veteran og psykiater Hans Olav Tungesvik til VG.

Det var den kristne avisen Vårt Land (for abonnenter) som først omtalte saken.

Bakgrunnen er VGs omtale av en bilulykke i Stordalstunnelen på Sunnmøre der Sylvi Listhaugs far, Jan Steffen Listhaug kom nærmest uskadet ut av den totalvrakede bilen han satt i.

– Veldig takknemlig for at det gikk bra med pappa. Han hadde englevakt, kommenterte Sylvi Listhaug på sin Facebook-side etter at hennes rådgiver også hadde brukt englevakt-ordet i sin kommentar om saken til VG.

SOLID KRASJ: Slik så bilen til Sylvi Listhaugs far, Jan Steffen Listhaug, ut etter et sammenstøt med en traktor og en lastebil i Stordalstunellen i forrige uke. Foto: Marius Simensen

– Å ha englevakt er jo et vanlig uttrykk i forbindelse med ulykker, Tungesvik?

– Jeg registrerer at det er et mye brukt uttrykk. Likevel mener jeg man skal være veldig varsom med å bruke det i tide og utide, svarer Tungesvik.

Sykehusprest enig



– Er dere i KrF spesielt ute etter Listhaug fordi hun kjemper om deres velgere?

– Mitt syn på dette er fullstendig uavhengig av at det er Listhaug som uttrykker det. Jeg hadde reagert på samme måte uansett, sier Tungesvik til VG.

Han har fått støtte i sin kritikk av Sylvi Listhaugs ordbruk fra blant andre ledende sykehusprest Jon-Erik Bråthen ved Modum Bad.

– Vi skal ikke se bort fra at engler er til stede når det skjer ulykker, men det er problematisk å tenke at engler eller Gud avgjør utfallet av det som skjer, sier sykehuspresten til Vårt Land.

Takket Gud for at det gikk bra med bror



Også i romjulen 2015 var en av Lishaugs nærmeste involvert i en alvorlig ulykkeshendelse. En ansatt mistet livet etter at en brottsjø knuste deler av en oljeplattform i Nordsjøen. Listhaugs bror, Karl Petter Listhaug, var på plattformen. Men kom uskadet fra hendelsen.

Sylvi Listhaug skrev da:

– Takk Gud for at broren min overlevde monsterbølgen som slo inn over plattformen han jobber på i Nordsjøen i går, skrev Sylvi Listhaug på Facebook nyttårsaften.

Også da fikk hun kritikk for sitt ordvalg:

Samfunnsdebattant Hans-Petter Halvorsen mente Listhaug burde takke Gud for utfallet på hjemmebane og ikke i offentligheten.

Halvorsen problematiserte Listhaugs takksigelse ved å hevde at Gud tydeligvis ikke fant grunn til å uttrykke samme omsorg hverken overfor den omkomne eller hans familie.

Reagerer kun på englevakt-ordet



Hans Olav Tungesvik mener derimot at å takke Gud for et lykkelig utfall er greit og noe annet enn å si at en person har hatt englevakt.

– Å takke Gud for at et menneske overlever, må være helt greit. Det er bruken av ordet englevakt jeg reagerer på, sier Tungesvik.

Sylvi Listhaug er i mammapermisjon, og overlater til sin rådgiver Espen Teigen å svare på kritikken.

Frp-Teigen: Latterlig!

– Dette er noe av det latterligste jeg har sett på lenge. Det må være lov for Sylvi å være glad og takknemlig for at hennes far var heldig i en alvorlig bilulykke. Han krasjet, og alle som ser bildet av den havarerte bilen må tenke at dette kunne gått utrolig galt. Det gjorde det ikke, og det må det være greit å være takknemlig for, sier Teigen til VG.

– Hun takket Gud da broren overlevde en brottsjø der en mann omkom i romjulen 2015?

– Krenkelseshysterikerne må roe seg ned litt. De fleste av oss, uavhengig av kristen tro sier ting som «englevakt» og «herregud». Det kalles norsk dagligtale. Når ulykker med våre nærmeste skjer, har vi alle forskjellige måter å uttrykke oss på. Når det går bra med dem må vi ha lov til å være takknemlige og glade uten at noen skal henge seg opp i hvilket ord man brukte, sier Espen Teigen.

