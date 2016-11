Listhaug om bloggkritikken: Er ikke Norges svar på Trump

Statsråden med millioninntekt langet ut mot «feministeliten». Selv er hun ikke del av noen elite, hevder hun.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er nylig blitt blogger. Tirsdag lanserte hun bloggen sin med å gå til frontalangrep på dem hun kaller for feministeliten.

Innlegget fikk stor oppmerksomhet og mange reagerte på innholdet i bloggposten.

Selv mener statsråden, som har millioninntekt, og som blir kjørt rundt i svarte regjeringsbiler, at hun ikke er en del av noen elite:

– Jeg har aldri sett på meg selv som en del av eliten. Jeg har stått for andre verdier enn feministeliten på venstresiden har gjort. De har vært opptatt av kvotering og pisk for å få til likestilling. Jeg mener man selv må finne ut hva som er riktig for seg, sier Listhaug til VG.

– Som statsråd i regjeringen må du da vel være en del av eliten?

– Ja, det er sikkert en del som oppfatter meg sånn. Men jeg står for det jeg har stått for når det gjelder permisjon, i strid med feministeliten. Andre er opptatt av å fortelle hva som er riktig og galt, men det er ikke jeg, sier hun.

Mener Listhaug dobbeltkommuniserer

Stipendiat Bente Kalsnes ved Universitetet i Oslo forsker på politisk kommunikasjon i sosiale medier. Hun forteller at det er blitt veldig vanlig for politikere å ta i bruk sosiale medier.

– Blogg er litt spesielt. Det var mer populært før. Mange har sluttet med det fordi det krever mer innsats enn korte meldinger på Facebook og Twitter, sier Kalsnes til VG.

Hun forteller at politikere ser at de kan nå ut til potensielt store velgergrupper gjennom sosiale medier, uten å gå gjennom den etablerte pressen.

– Der kan de komme til orde slik de selv ønsker, uten å få kritiske spørsmål fra media, sier stipendiaten.

– Hva tenker du om at Listhaug langer ut mot det hun kaller feministeliten i innlegget?

– Det er spesielt at politikere som sitter med en klar maktposisjon kritiserer eliten. Hun underspiller at hun er en del av eliten selv. Det blir en form for dobbeltkommunikasjon, sier Kalsnes.

«Absolutt ikke» rosablogger

Listhaug mener selv at bloggen er en fin måte å nå ut til folk på. Men hun avviser at det er for å slippe unna kritiske spørsmål.

– Jeg svarer på spørsmål fra pressen. Jeg er vel en av dem som svarer på flest spørsmål. Jeg svarer mye selv, ikke bare gjennom statssekretærer, sier Listhaug.

I blogginnlegget legger statsråden opp til en personlig tone. Hun avslutter innlegget med å røpe at hun er gravid med en gutt.

– Vil du kalle deg selv en rosablogger?

– Nei, absolutt ikke. Men det var en hyggelig start på bloggen. Kjønnet på barnet ville uansett bli kjent, og jeg synes det var en fin måte å starte bloggen på.

– Kanskje det blir riktigere å kalle deg for en eliteblogger?

– Nei. Jeg vil ikke si det heller. Jeg kommer til å ta opp forskjellige temaer, både innvandring og andre politiske saker.

– Du er fra før aktiv på Facebook. Hvorfor holder ikke det?

– Jeg mener en blogg passer bedre til litt lengre innlegg enn på Facebook. Hvis man legger ut veldig lange innlegg der, tror jeg mange detter av, sier Listhaug.

– Kunne ikke denne tiden og ressursene vært bedre brukt på å styre landet?

– Jeg bruker masse tid på å styre landet. Jeg gjør den jobben jeg skal uansett. Jeg er effektiv og det tar ikke mange minutter å skrive et innlegg.

– Har blitt kuet på høyresiden

– Er du blitt inspirert av Trumps anti-elite-retorikk?

– Jeg har alltid hatt samme tilnærming som jeg har nå. I årene jeg har vært statsråd har jeg reist mye i hele Norge. Da har jeg fått oversikt over hva folk er opptatt av og hvordan landet er skrudd sammen, sier ministeren.

Sett i lys av britenes brexit-avgjørelsen og valget i USA, mener hun det er viktig å ha følere ute for å se hva folk er opptatt av.

– Er du Norges svar på Trump?

– Nei, jeg har hatt som utgangspunkt å behandle debattanter med respekt. Vi har så gode svar at vi ikke trenger å ty til personangrep. Jeg holder meg til saken.

– Du viser til personer på venstresiden som ser flisa i andres øyne, ikke bjelken i eget. Er det ikke akkurat det du gjør når du som statsråd langer ut mot en elite?

– Jeg mener det er viktig å få frem poenger når det gjelder foreldrepermisjon. Folk må få lov til bestemme selv. Feministeliten har et behov for å styre folk. Men det som passer for meg, passer ikke nødvendigvis for andre. Her er vi blitt for kuet på høyresiden i alle år, sier Listhaug.