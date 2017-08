Listhaug langer ut mot Borten Moes barne-TV-verdier

Sylvi Listhaug mener Sp-nestlederen og kulturministeren bommer i sin diagnose over norske verdier. Det er innvandringen som er problemet, mener hun.

Debatten om norske verdier og norsk kultur er blitt en viktig sak i årets valgkamp. Nylig ble kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) invitert til Sp-nestleder Ola Borten Moes gård sør i Trondheim.

I et felles intervju med VG konkluderer de begge med at norske verdier er under press.

Det er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug enig med dem i, men hun stusser likevel over at Borten Moe og Helleland tar opp denne tematikken nå.

– Det er veldig påfallende og interessant at Borten Moe og Helleland snakker om norske verdier. For det er noe jeg har snakket om veldig lenge, og det at de begynner å gjøre det samme tyder på at de er opptatt av å følge det folk flest er opptatt av, sier Listhaug til VG.

Martin Kolberg om Listhaug: Opptrer i strid med kristne verdier

Samtidig reagerer hun på Helleland og Moes innfallsvinkel, der Borten Moe blant annet ser ut til å lengte tilbake til den tiden «alle» så på barne-TV samtidig.

– Vi snakker ikke om de samme tingene. Jeg ser de snakker om barne-TV. Jeg er veldig glad for at ungene mine slipper å være prisgitt en monopolkanal, som NRK var da jeg vokste opp, sier ministeren.

– Bommer kraftig



– Mener du de prøver å stjele «din» sak, ved å ta opp verdidebatten på denne måten?

– Jeg tror de har et behov for å snakke om dette fordi de ser at folk er opptatt av saken. Men de bommer ganske kraftig på hva som er viktige norske verdier, sier Listhaug.

Av disse verdiene trekker hun blant annet frem likestilling, ytringsfrihet og religionsfrihet.

Les også: Listhaug vil forby barnehijab i skolen

– Det dreier seg om at man skal vokse opp med like muligheter og rettigheter, og at jenter skal slippe å vokse opp med barnehijab. Borten Moe og Helleland sier de er imot barnehijab, men de vil ikke ha forbud, sier statsråden.

Overrasket over Ap og LO



Hun trekker også frem det å gjøre din plikt og kreve din rett som en viktig verdi i det norske samfunnet.

– Når det gjelder dette så blir jeg overrasket over Arbeiderpartiet og LO. De burde være opptatt av disse spørsmålene, og tatt tak i dette. Men de unngår det.

– Aps innvandringspolitikk er også relativt streng.

– Men de tar ikke tak i det.

– De snakker ikke om det?

– Nei.

– Er ikke hva man gjør viktigere enn hva man snakker om?

– Jeg mener begge deler er viktig. Og jeg mener de hverken gjør noe med det eller snakker om det. Nikab- og burkasaken viser at det nytter å snakke om det. Der har Frp kjempet for et forbud i 10 til 15 år. Nå blir det et forbud etter en lang kamp, der Ap og Høyre snur.

Frp og KrF kjemper kristne velgere: – Vi må tenke på hvilket samfunn ungene våre skal vokse opp i

Innvandring, ikke vafler



Hun mener også Helleland og Borten Moe vegrer seg for å snakke tydelig om innvandring. Det er dette som er den virkelige trusselen for norske verdier, ifølge Listhaug.

– Det er det de ikke tør å gå inn på. Og det er det som er den viktigste grunnen til at våre verdier er under press. Desto større innvandringen blir år for år, desto større blir presset på våre verdier, som likestilling, sier Listhaug og tilføyer:

– Det er disse tingene som er viktig. Ikke vafler, brunost og barne-TV på 80-tallet. Det er helt uforståelig.

Ministeren understreker samtidig at det er mange innvandrerfamilier som har full likestilling i familien, men at det er et problem at det også finnes mange som ikke har det.

Kronikk: Sps og Høgres kulturkrigarar

– Er denne utviklingen noe du frykter vi ikke vil klare å kontrollere?

– Det kommer an på hvor stor innvandringen blir, og hvordan vi klarer integreringen. Hvis du ser historisk på det, så har vi ikke lykkes veldig bra med integreringen, sier Listhaug.

Vil unngå belgiske tilstander



Samtidig er hun opptatt av å rose de mange innvandrerne som gjør en god jobb.

– Bildet er ikke helsvart. Hadde det ikke vært for at vi har innvandrere i pleie og omsorgstjenesten, så hadde det vært mange eldre og pleietrengende som ikke kunne stått opp om morgenen. Vi er helt avhengige av dem som er flinke, og som jobber og står på. Men det er også for mange som ikke gjør det.

– Bør man tviholde på hvordan ting har vært, fremfor å akseptere at det skjer en utvikling?

– Det skjer en utvikling, men spørsmålet er om det er noen verdier som er viktig å ta med seg i et langsiktig perspektiv. Det er lett å glemme at det er ufrihet i store deler av verden. Det er land uten religionsfrihet, ytringsfrihet og likestilling. Det norske samfunnet har ikke kommet av seg selv.

– Er det ikke litt søkt å se for seg en slik utvikling i Norge?

– Det handler om hvilken retning samfunnet tar. Hvis det kommer veldig mange til Norge med andre holdninger, som ikke integrerer seg og aksepterer våre verdier, så vil det påvirke samfunnet.

Hun trekker frem utviklingen i land som har hatt høy innvandring over tid, som Frankrike, Belgia, Storbritannia og Sverige.

– Samme utvikling kan skje her, og det er en samfunnsutvikling jeg ikke ønsker, sier Listhaug.