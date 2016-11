Listhaug: – Hele den tredje verden kan ikke komme til Norge

– Hele verden kan ikke flytte til Norge, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Hun vil stramme inn norsk innvandringspolitikk ytterligere noen hakk.

Løsningen på verdens fattigdomsproblemer er ikke at folk i den tredje verden flytter til Norge, mener Listhaug. I et større intervju med Nettavisen varsler hun at hun vil ha ytterligere innstramminger i norsk innvandringspolitikk.

– Vi er nødt til å føre en streng politikk. Det er nå slik at Sverige har et strengere regelverk enn Norge, takket være Arbeiderpartiet og Senterpartiet som stemte mot våre forslag, sier Listhaug.

Hun er klar på hva som er de største utfordringene for Norge fremover.

– Det er å fremdeles holde tilstrømmingen lav. Det er å få gjennomført flere innstramminger som jeg mener er viktig blant annet på familiegjenforening. Norske skattebetalere skal få slippe å forsørge familiene, det må de klare selv.

Innvandringsministeren vil også sende flere asylsøkere i retur til hjemlandet.

– Intensjonen bak asylinstituttet var at det skulle være en midlertidig beskyttelse. Når man har midlertidig opphold og vi ser at det er grunnlag for å reise tilbake, så skal du gjøre det, sier hun.

Listhaug forsvarer også retorikken, som hun har fått mye kritikk for.

– Når jeg har en stram retorikk, så oppfattes det der ute. Det er en grunn til at Norge har så få asylsøkere i år. Vi har fått rundt 3.000 asylsøkere så langt, i Danmark er det vel rundt 6.000. Det er veldig sjelden at Norge har hatt færre asylsøkere enn Danmark, og i Sverige er det over 20.000.

