Listhaug foreslår nye innstramninger på familiegjenforening

Innvandrings- og integreringsminister har sendt nye endringer for familiegjenforening på høring. Fristen for å søke skal bli kortere, men inntektskravet skal ned.

Justisdepartementet har nå sendt ut to forslag til endringer i utlendingsforskriften på høring.

Der foreslår regjeringen å stramme inn fristen til å søke om familiegjenforening – men også å sette ned inntektskravet.

– Nå blir det vanskeligere for flyktninger å søke familiegjenforening, helt klart. Du får en kortere frist for å finne ut av systemet og levere søknad på nett, noe vi opplever en veldig stor pågang av folk som trenger hjelp til, sier Georg Schjerven i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) til VG.

Sette ned inntektskravet



Hvis en person får asyl i Norge i dag, har familien ett år på å søke om familiegjenforening uten at det stilles et inntektskrav. Hvis familien ikke søker innen ett år, stilles det et inntektskrav til personen i Norge på litt over 305.000 kroner.

Justisdepartementet vedtok i mai i fjor at dette inntektskravet (eller underholdskravet som det kalles) skulle økes til 305.000 fra rundt 250.000 kroner. Og regjeringen foreslo i fjor også at det skal stilles inntektskrav til flyktninger uansett når de søker – om det er innen et år eller ikke.

Men de fikk ikke flertall for dette i Stortinget.

Stortinget vedtok i fjor at de ønsket at inntektskravet skulle settes ned igjen – og ba regjeringen komme tilbake med et nytt forslag til tidsfrist. Ap og Sp påpekte i innstillingen at fristen for å søke familiegjenforening burde være tre måneder.



Syv måneder senere foreslår regjeringen nettopp det: At fristen skal være tre måneder – på nett.

Stramme inn på søknadsfristen

I dag har familien altså ett år på seg. De har ett år på å møte opp på en norsk utenriksstasjon og søke om familiegjenforening fra den dagen familiemedlemmet i Norge får asyl.

Med endringene strammes fristen inn til tre måneder. Innen tre måneder må søknaden leveres på nett, hvis ikke stilles det inntektskrav.

I tillegg må familien møte opp på en norsk utenriksstasjon innen ett år, som før, for å slippe inntektskravet.

– En slik ettårsfrist, i tillegg til tremånedersfristen [...] vil være strengere enn i Sverige og Finland, hvor det ikke stilles noen frist for når slikt oppmøte må skje, heter det i høringsnotatet.



Ble dyrere i 2017



I tillegg til de to forslagene som er sendt ut på høring, har Justisdepartementet også satt et nytt gebyr for dem som skal søke om familiegjenforening.

Fra 1. januar koster det 8000 kroner å levere en søknad, opp fra 5900.

