Listhaug foreslår lovskjerping: Vil hindre at utlendinger utnyttes i Norge

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug vil skjerpe straffebestemmelsene for nordmenn som utnytter utlendinger i arbeids- og boligmarkedet.

Nå sender hennes departement ut et forslag om justering av utlendingsloven på høring. Det innebærer en skjerping av paragrafen som omhandler «utilbørlig utnytting av utlendinger som tilbys arbeid eller bolig i Norge».

– En slik skjerping er nødvendig for å tette hull i eksisterende lovverk. Vi ser at flere utlendinger blir utnyttet i arbeidsmarkedet, og kreativiteten for å finne nye måter å gjøre det på øker, sier Listhaug til VG.

Vil straffe



Hun er helt klar på at utnyttelsen i noen tilfeller er så grov at den bør kunne straffes.

For eksempel hvis en arbeidsgiver i Norge ansetter en utlending som er avhengig av arbeid for å få opphold her, og samtidig tilbyr bolig som han må betale så stor del av lønnen i husleie for, at det åpenbart er snakk om maktmisbruk.

Eller hvis utlendingen som gis arbeid også tilbys bolig, men må betale arbeidsgiver en stor engangssum, og må ta opp lån for å klare det.

Dette er tilfeller som i dag ikke dekkes godt nok, hverken av arbeidsmiljølov eller utlendingslov, ifølge Listhaug.

– Utlendingsloven har riktig nok en straffebestemmelse som rammer utilbørlig utnyttelse av utlendinger i forbindelse med formidling av arbeid eller bolig i dag. Men rettspraksis har vist at ordlyden ikke er klar nok, sier hun.

Statsråden viser blant annet til saken der et norsk rekrutteringsselskap formidlet arbeid til filippinske sykepleiere ved Oslo universitetssykehus i 2015.

Frifunnet for fremleie



Ekteparet som drev rekrutteringsselskapet skaffet også sykepleierne bolig gjennom fremleie. Paret tok seg godt betalt for hele pakken med formidling av arbeid, bolig og reise. I alt 2,2 millioner kroner fra sommeren 2010 til mars 2012.

Sykehuset ble dømt til foretaksstraff og fikk en million i bot.

Ekteparet ble dømt i Høyesterett for utilbørlig utnytting i forbindelse med formidling av arbeid. Men de ble ikke dømt for boligformidlingen, fordi fremleie ikke var dekket av lovteksten.

Formuleringen i den endrede lovteksten vil fange opp slike tilfeller.

