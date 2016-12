Listhaug fikk twittertyn av statsrådskollega

Mens innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) snakket på radio om innsamlingsaksjonen hun har startet for de kristen organisasjon, twitret klimaminister Vidar Helgesen at han vil hjelpe lidende uavhengig av religion.

Denne uken startet Listhaug og hennes statssekretær Fabian Stang (H) en innsamlingsaksjon for den kristne organisasjonen Åpne Dører. De lanserte aksjonen i en video på Listhaugs Facebook-side.

Organisasjonen jobber for forfulgte kristne, og Listhaugs initiativ er et svar på innsamlingsaksjonen Kristoffer Joner startet til inntekt for Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) i hennes navn.

I dag tidlig var Listhaug på Politisk kvarter i NRK for å forsvare aksjonen til inntekt for Åpne Dører. Organisasjonen selv synes det er uheldig at de blir satt opp mot NOAS, og Listhaug har fått kritikk fra mange hold.

Helgesen: – Vanlig å gi til gode formål i julen



Mens Listhaug satt i radiostudio, var hennes kollega i regjeringen, klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), aktiv på Twitter:

Statsråden ønsker overfor NRK ikke å utdype hva han mener med tweeten eller hva han synes om Listhaugs innsamlingsaksjon. VG blir av Klima- og miljødepartementet henvist til svaret Helgesen har sendt NRK på e-post.

REAGERTE: klima- og miljøministeren Vidar Helgesen (H) twitret mens Listhaug snakket på radio om innsamlingsaksjonen. Foto: Trond Solberg , VG

«Det er vanlig å gi bidrag til gode formål i julen. Min tweet er et uttrykk for et personlig initiativ på samme måte som Listhaugs aksjon er et personlig initiativ».

– Kunne gjort det samme for muslimsk organisasjon



På Politisk kvarter svarte Listhaug bekreftende på et spørsmål om hun ville gjort det samme for en muslimsk organisasjon.

Hun ble også spurt om hun kunne startet innsamlingsaksjonen for Åpne Dører uten å sette den opp mot NOAS:

– Nei, for meg var det naturlig å gjøre det, fordi jeg syntes det var veldig ille at mitt navn ble brukt til å samle inn penger til ansatte i Norge, svarte Listhaug på NRK.