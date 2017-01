Listhaug: Bekymret for hvordan debatten utvikler seg

Sylvi Listhaug mener anklagene om at hun bidrar til rasisme kan gjøre at rasismebegrepet mister sin kraft og sitt innhold.

I et intervju med VG angriper Venstres Abid Raja Listhaug for tonen hun han mener hun har satt i innvandringsdebatten, og anklager henne for å bidra til hverdagsrasisme.

– Jeg mener retorikken hennes bidrar til hverdagsrasisme. Det er endel holdninger i det norske samfunnet, som mener folk med hvit hudfarge er bedre enn andre. Da trengs Erna Solbergs hverdagsintegrering, ikke Listhaugs konfliktskapende linje, sier han.

Siden Listhaug tok over sim innvandrings- og integreringsminister i , har hun måtte tåle kritikk for en rekke utspill, blant annet at hun sa flyktninger ikke kan bæres på gullstol inn i Norge, at man må yte for å nyte, og at hele den tredje verden ikke kan komme hit.

Hun fikk også kritikk da hun ba folk om å «like og dele» en sak om to brødre som var blitt sendt tilbake til Afghanistan. Men selv ser ikke Listhaug på dette som bidrag til et hardere debattklima eller mer hverdagsrasisme.

– Undergraver rasismebegrepet



– Å fremstille det å stille krav og være tydelig på hva som forventes av de som får opphold i Norge som grunnlag for hverdagsrasisme mener jeg bidrar til å undergrave hva rasisme faktisk er. Denne stemplingen av alt mulig som rasisme gjør at begrepet på mange måter mister sin kraft og sitt innhold. Det synes jeg er veldig uheldig, fordi jeg mener det er viktig å bekjempe rasisme som er forestillingen om at mennesker kan deles inn i forskjellige raser og at personer kan tillegges negative egenskaper ut fra hvilken rase de påstås å tilhøre, svier hun til VG.

– Det er klart at det eksisterer rasisme i Norge, og det må vi ta på alvor. I Norge skal det være norske verdier, lover og regler som gjelder - det gjelder alle uansett hvor man kommer fra. Det betyr at man må respektere de som har en annen tro, respektere likestilling og at andre har meninger som er motstridende, sier Listhaug.

Hun sier de aller fleste innvandrere følger norsk lov og integrerer seg.

– Dessverre er det et mindretall som ødelegger for de som står på og legger seg i selen for å integreres i samfunnet vårt. Hvis vi skal bekjempe rasisme må vi sørge for at vi var en åpen debatt om utfordringer, og ikke skyver noe under teppet. Det skaper et farlig debattklima som vi har sett blant annet i Sverige. Jeg tror vi alle kan bidra til å bekjempe rasisme ved å behandle hver og en man møter som et selvstendig individ.

Abid Q. Raja på Venstre sitt landsstyremøte i Tønsberg fredag. Han tok en tur innom Færder skole for å fremme nekt av kameraovervåkning. Foto: Kyrre Lien, VG Foto: Kyrre Lien , VG

Sylvi Listhaug mener en streng og rettferdig innvandringspolitikk, hvor bare de som har rett til beskyttelse får opphold, vil gjøre Norge mye bedre i stand til å sørge for en god integrering av dem som skal bli.

– Politikere kan ikke vedta at noen blir integrert, men vi kan legge til rette for at de lykkes. Den enkelte må legge ned en betydelig egeninnsats for å lære seg norsk og komme inn i arbeidslivet. Derfor er det viktig med krav. Når det gjelder begrepet gullstol ble det nettopp brukt for å understreke at ingen kan vedtas integrert, men at det forutsettes stor egeninnsats. Uttrykket at man må yte før man kan nyte betyr i bunn og grunn det samme som gjør din plikt – krev din rett! Hvis noen mener det ligger hverdagsrasisme i dette, må jeg si at jeg blir bekymret for hvordan debatten i Norge utvikler seg, sier statsråden.

Viser til kongen



Hun mener kritikken mot henne ikke er berettighet og viser til at andre sier lignende ting uten å få samme motbør:

– Jeg registrere at den samme Raja synes monarken uttrykte seg greit og folkelig da han sa at «vi kan ikke ta imot hele Afrika.» i VG i april i fjor. Da er vel ytterligere kommentar overflødig, sier Sylvi Listhaug.

Listhaug er klar på at hun mener det er mange innvandrere som står på, bidrar til det norske samfunnet og lykkes.

– Samtidig vet vi at flere innvandrergrupper sliter i arbeidsmarkedet, og mange av dem som står utenfor arbeidsmarkedet kan sies å være i lavinntektsgruppen. Over halvparten av barna som lever i lavinntektsfamilier i Norge har innvandrerbakgrunn. I 2014 var sysselsettingen av innvandrere med fluktbakgrunn 20 prosent lavere enn gjennomsnittet i Norge. Da hjelper det ikke å skjønnmale situasjonen, man må tørre å diskutere de reelle utfordringene vi står i når altfor mange med innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidslivet, sier hun, og legger til:

– Vi har mange gode forbilder i Norge, som har lykkes med å bli integrert og som er gode rollemodeller for andre. Jeg gjør mitt beste for å løfte frem noen av disse og det gode integreringsarbeidet som gjøres når jeg er rundt og reiser, sier Listhaug.

