Kristen organisasjon om Listhaugs innsamlingsaksjon: – Uheldig at vi blir satt opp mot NOAS

Først samlet NOAS inn millioner i statsråd Sylvi Listhaugs navn. Nå har innvandringsministeren startet sin egen innsamlingsaksjon for forfulgte kristne.

FORNØYD, MEN: Generalsekretær Morten Askeland i Åpne Dører vil ikke settes opp mot NOAS eller tas til inntekt for noen partipolitikk. Foto: Åpne Dører

Listhaug startet denne uken fra sin Facebook-side en innsamlingsaksjon for den kristne organisasjonen Åpne Dører, en organisasjon som kjemper for forfulgte kristne i mange land.

Det var den kristne avisen Dagen som først omtalte innsamlingen.

Det er tre uker siden skuespiller Kristoffer Joner lanserte sin innsamlingsaksjon – der folk som var uenige med Sylvi Listhaugs opptreden i asyldebatten kunne sende sitt bidrag til NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere. Resultatet ble 3,2 millioner kroner innsamlet på tre døgn.

Nå kommer Sylvi Listhaugs mottrekk: Hun starter også innsamlingsaksjon.

Statsråden sier til Dagen at hun synes det var ille at pengene i den første aksjonen ble samlet inn i hennes navn, og begrunner det med at pengene går til å lønne ansatte i Norge.

– Så vet vi at det finnes mye nød i verden, krig og konflikter, så når man først skal samle inn penger i mitt navn, bør disse pengene gå til å hjelpe dem som lever et vanskelig liv og som nå går inn i en juletid under vanskelige forhold, sa hun.

Hennes ferske statssekretær Fabian Stang (H) legger til at det ikke er et spørsmål om å ta igjen, snarere om å bli inspirert.

Vil ikke involveres i partipolitikk



Generalsekretær Morten Askeland i Åpne Dører sier at de ble oppringt av en av rådgiverne til Listhaug, og spurt om de ville være med på en slik innsamling, og takket ja.

– Vi mottar 30 millioner kroner årlig i gaver. Vi er en del av den internasjonale organisasjonen Open Doors, som har et årsbudsjett på en milliard. Vi er fornøyd med å få gaver, men det er uheldig vi settes opp mot NOAS, som vi mener gjør en god jobb, er viktig, og som vi ofte samarbeider med. Både vi og NOAS gir gjerne vurderinger i asylsaker om trosfrihet og forfølgelse i land hvor asylsøkerne kommer fra. Vi ønsker heller ikke ytre noen mening om norsk asylpolitikk eller norsk partipolitikk. Vi vil være fagfolk på kristnes vilkår i mange land, sier Askeland til VG.

I en melding på nettsidene deres, kommer det frem at det var Listhaugs rådgiver som tok kontakt med organisasjonen:

«Listhaugs rådgiver henvendte seg til Åpne Dører for å spørre om det var greit at de kanaliserte gavene gjennom vår organisasjon. Vi takket ja til det. Samtidig gjorde vi det helt klart at vi ikke ønsker å være en del av partipolitikk, og vi synes det er uheldig at støtten til Åpne Dører blir satt opp i mot det å støtte Noas.»

Ikke bruke departementet

Fram til onsdag morgen var det kommet inn 800 nye bidrag på SMS til Åpne Dører, noe som utgjør om lag 100 000 kroner, sier han.

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, sier til VG at det ikke er noe juridisk til hinder for at en statsråd kan stå bak humanitære innsamlingsaksjoner.

– Hun bør nok gjøre det klart at det ikke er departementet som står bak, men hun personlig. Hvor vidt hennes rådgiver kan benyttes til dette, vil være noe flytende – her gjøres det nok noen partipolitiske oppgaver, men å belaste flere ressurser i departementet med dette, vil ikke være korrekt, sier han.

Facebook-kritikk

Men statsråd Listhaugs julebønn om penger til kristne forfulgte går ikke helt uten kritikk. På hennes Facebook-side får hun mange støttekommentarer, men blir også kritisert for å sette svake grupper opp mot hverandre når hun lanserer sin innsamling opp mot innsamlingen for NOAS.

Andre spør hvilken organisasjon som tar vare på de Listhaug har returnert til elendighet, krig og terror. Noen ber henne heller gjøre julen bedre for mindreårige asylsøkere i Norge. Hun blir også beskyldt får å prøve å få fokus bort fra ubehagelig kritikk mot alderstesting.

Et innlegg lyder slik:

De som virkelig trenger det? Skam deg! Folk som Noas hjelper trenger det også, igjen klarer du ikke engang å samle penger til en god sak, uten å sette grupper mot hverandre. Du trenger en prat med din Gud synes jeg.

En kvinne skriver:

Er dette virkelig noe som en statsråd skal drive med? Du må gjerne støtte hvem du vil med hva du vil når du vil. Men når du drar i gang en privat innsamlingsaksjon på en sånn måte, finansiert med mine skattepenger så bryter du ei grense. Håper dette blir det du ryker på.



En skriver dette:

«Kunne dere ikke la være å sette svake grupper opp mot hverandre? Det synes jeg er så utrolig leit å se maktpersoner gjøre. Og NOAS bruker penger på annet enn intern drift: de hjelper asylsøkere som ikke alltid får den behandlingen de har rett på. NOAS har sin misjon når systemet svikter. Det systemet Listhaug har ansvar for», skriver en kvinne i ett innlegg.

Til dette svarer Listhaug:

«Dette er vel å konstruere en problemstilling. Selvsagt er personer som er kristne og forfulgt mer utsatt enn norske ansatte i en interesseorganisasjon. Det sier vel seg selv. De utsettes for mishandling, tortur og drap. De blir nektet muligheten til å være kristen og utøve sin religion».

Tidligere onsdag sa Listhaug-rådgiver Fabian Stang dette til VG:

– Det er et eller annet rart som skjer når man vil forsvare kristne. Det er ganske overraskende. Det virker ikke som det er lov å støtte kristne.

– Jeg har som ordfører støttet mange, mange gode saker. Alt fra rettigheter for homofile eller muslimer, til Røde Kors. Misforståelsen her er at støtten til kristne skal være et uttrykk for at jeg er mot noen andre, sier Stang.