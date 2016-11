Det stormer rundt Sylvi Listhaug på sosiale medier, men så lenge hun står i det vinner hun stort, mener kommentator.

Sylvi Listhaug har satt sinnene i kok, og vakt stort engasjement på Facebook den siste tiden. Mandag forrige uke skrøt hun av at Norges returpolitikk beskrives som en av verdens strengeste.

«Vi skal føre en streng politikk, og det betyr at de som får avslag skal ut. Enten frivillig eller med tvang! Lik og del hvis du er enig!» skrev hun i innlegget som er likt ni tusen ganger.

Saken tok en ny vending da det skuespiller Kristoffer Joner gikk til frontalangrep på ministere – også på Facebook – og snudde igjen da det viste seg at Joners utspill var i regi av NOAS sammen med et reklamebyrå.

Mens dette har pågått har Listhaug kommunisert aktivt med følgerne sine på Facebook, og svart mediene sporadisk.

– Jeg mener noen har gjort det til en sport å misforstå meg og vri og vende på det jeg sier, uttaler hun til Aftenposten.

Bakgrunn: Kristoffer Joner til frontalangrep på Listhaug

MENER LISTHAUG VINNER: SV'er og PR-ekspert Ketil Raknes.

Spiller spillet?



Ketil Raknes, tidligere statssekretær for SV og høgskolelektor i PR, mener Listhaug hele tiden har spilt et spill for å unngå vanskelige debatter om reel politikk – og at hun vinner stort på dette.

– Hun har ansvar for å integrere de rekordmange flyktningene og asylsøkerne som får opphold i Norge i år, og som sitter på mottak og venter. Det er det flere som er interessert i å vite hvordan hun skal klare. I stedet får vi verdiløse metadebatter i sosiale medier, sier Raknes.

Raknes kommenterte retorikken: Listhaugs lidelser

Avspores av retorikk



Listhaug har bakgrunn som seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået First House. Raknes mener hun bruker sin PR-kompetanse til å distrahere media med saker der konfliktnivået er høyt, men lite står på spill.

– Da kan hun få oss til å snakke om følelser og retorikken hennes, i stedet for om hvor dårlig det går med innvandrings og integreringspolitikken, sier Raknes.

Han peker på UDIs statistikk som viser at antallet som har fått asyl i Norge har steget år for år, også med Frp i regjering

Listhaug om bloggkritikken: Er ikke Norges svar på Trump

HVEM ER MEST AUTENTISK? Jon Hustad mener dette spørsmålet sikret Listhaug seier i striden med Kristoffer Joner. Foto: Nils Bjåland , VG

– Manipulerer



Han får delvis støtte fra journalist og kommentator Jon Hustad, en uttalt tilhenger av en faktabasert innvandringsdebatt.

– Det er ikke det at hun ikke gjennomfører noe konkret som er saken. Det Facebook har gitt henne er et enormt handlingsrom til å innføre omstridt politikk, og å sette premissene for hvordan det diskuteres. Hun velger selv hva hun vil stille opp på og hvordan hun vil fremstå, og manipulerer både motstandere og mediene. Her ligger det mye makt, sier Hustad.

VG-kommentar: Da Joner lurte «hylekoret»

Han mener Listhaug vant stort på saken med Joner fordi hun behersker spillereglene i sosiale medier.

– Hun oppfattes som Norges mest autentiske politiker, og ekthet har verdi i sosiale medier. Når Joners budskap filtreres av et reklamebyrå fremstår han helt motsatt. Det ser ut som en ekte politiker blir angrepet av et reklamebyrå, og det er ingen som oppfatter reklamebyråer som ærlige, sier Hustad.

Kristoffer Joner svarer: – Det er mitt budskap

– I en perfekt situasjon



I helgen skrev Dagens Næringsliv om Listhaugs sosiale medier-rådgiver, 24 år gamle Espen Teigen. Han får mye av æren for Listhaugs suksess på Facebook de siste månedene, og skriver mange av innleggene under hennes navn.

– Jeg har en meget dyktig rådgiver som hjelper meg, men jeg bruker ikke et reklamebyrå. Det mener jeg er en viktig forskjell, sa Listhaug da VG spurte hvordan hun var annerledes enn Joner og hans hjelpere.

– Sylvi Listhaug er i en perfekt situasjon. Hun kan kjøre ut sitt budskap ufiltrert og uten motstand på en måte de færreste politikere kan. Dermed er mediene avhengig av henne, og ikke omvendt, sier Hustad.

Les også: Nå mener Listhaug det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Afghanistan

Facebook ikke for alle

– Kommer andre politikere til å kopiere Listhaugs bruk av Facebook?

– En del kommer nok til å forsøke, men det kommer ikke til å fungere for alle. Det er viktig å huske på at Listhaug var blant regjeringens mest populære også før hun ble stor på Facebook. Hun er et uvanlig politisk fenomen i Norge ettersom hun er villig til å fornærme folk og å stå i stormen. Norske politikere flest er ganske grå, og det er ikke Listhaug, sier Hustad.

– Jeg tror ikke Jan Tore Sanner ville gjort det like bra, for eksempel, avslutter han.