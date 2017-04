Her er Sylvi Listhaugs nyfødte sønn

Frp-statsrådens tredje barn har fått navnet Steffen. Listhaug takker sykehus-Norge etter fødselen.

Den lille gutten kom til verden sent fredag kveld, fem dager etter termin.

– Nå har lille Steffen kommet hjem. Det er stor stas for både store og små i familien, skriver Listhaug i en sms til VG.

Hun forteller at det går bra med hele familien.

– Jeg vil takke de fantastiske ansatte på Ullevål sykehus fødeavdeling B og obs-posten for gravide. Dette var Sykehus-Norge på sitt aller beste.

Tilbake i juni

«I går kveld kom endelig den lille gutten vi har ventet og gledet oss til så lenge! Han har det veldig bra, og det har også både Espen og jeg. Nå blir det godt å tilbringe noen måneder sammen med bare babyen og familien», skrev Frp-statsråd Sylvi Listhaug (39) på sin Facebook-side lørdag.

Listhaug og ektemannen Espen Espeseth har fra før av barna Signe (8) og Lars (5).

Etter planen skal Frp-statsråden ha mammapermisjon til juli. Da skal hun tilbake til jobben i departementet og drive valgkamp for Frp før stortingsvalget i september.

TREBARNSFORELDRE: Sylvi Listhaug (Frp) og mannen Espen Espeseth avbildet hagen utenfor deres hjem i Oslo under et møte med VG i april for to år siden. FOTO: TROND SOLBERG/VG

Vurderte å gi seg



Listhaug ble innvandrings- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering i desember 2015. Før det var hun landbruksminister. I et intervju med VG i fjor sommer fortalte Listhaug at hun vurderte å gi seg i politikken etter at sønnen i barnehagen hadde sagt at «mammaen min er masse på jobben».

Da det på høsten ble kjent at Listhaug ventet sitt tredje barn, fortalte statsråden at en annen grunn til at hun vurderte å trekke seg, var at hun ønsket flere barn.

– Da er det to ting å gjøre, enten trekker du deg og finner deg noe annet å gjøre, eller så må du få et barn til mens du står i en forholdsvis tøff jobb. Og da valgte jeg det siste, sa Listhaug til VG i september.

Nyheten om at hun nå er blitt trebarnsmor er mandag møtt med over 18.000 likes og mer enn 3000 kommentarer på Frp-politikerens Facebook-side.