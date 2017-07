Frp-Sylvi vil forby barnehijab i skolen: – Seksualiserer små jenter

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som selv var mot et nikabforbud i skolen, foreslår nå et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen. Blir det ikke etterlevd, må foreldrene straffes, mener hun.

– Når jeg ser små barn som bærer hijab blir jeg lei meg. Ingen små barn er i stand til å ta et slikt valg på egen hånd. Denne seksualiseringen av små jenter, ved at de skal måtte dekke seg til med hijab for at voksne menn ikke skal bli tiltrukket, er en ukultur og har ingenting i Norge å gjøre, sier Listhaug til VG.

Hun ønsker derfor å innføre et forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager. Dermed vil forbudet gjelde alle barn i alderen ett til 13 år, og som deltar der.

FAKTA Nikab: Ansiktsdekkende slør som henger under øynene og dekker nese og munn. Brukes sammen med hijab.

Hijab: Utbredt sjal som dekker hodet og håret. Mange versjoner, festes som oftest stramt under haken.

Burka: Heldekkende hode- og kroppsplagg som bare har en liten åpning til ansiktet, i Afghanistan ofte med gitter.

Ukultur



Innvandringsministeren lanserer forslaget like i forkant av at hun onsdag skal delta i en debatt på Evangeliesenteret i Østerbo i Østfold mot blant andre KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Skolen skal være et sted som bidrar til integrering, hvor både gutter og jenter stiller med like muligheter til å lykkes i det norske samfunnet. Som samfunn bør vi sette ned foten for denne ukulturen som er i direkte strid med norsk kultur og verdier, sier Frp-kronprinsessen.

Og i ytterste konsekvens vil Listhaug straffe foreldrene dersom barn møter på skolen iført hijab.

– Skolen håndhever regler hver eneste dag og det vil de også måtte gjøre med et forbud mot hijab. Dersom reglene ikke følges må dette tas opp med eleven og foreldrene. Hvilke sanksjoner som bør brukes her vil vi måtte se nærmere på. Det er naturlig at sanksjonene rettes mot foreldrene, ikke barna, dersom foreldrene påtvinger dem hijab, sier Listhaug.

Bjørnetjeneste



I fjor høst ble Listhaug utskjelt av sine egne fans på Facebook-siden hennes etter at VG omtalte at hun gikk imot et nasjonalt forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner.

Etter mye om og men snudde Listhaug og gikk likevel inn for et slikt forbud. Nå vil hun altså utvide det også til å gjelde små barn.

– Jeg synes vi gjør disse barna en bjørnetjeneste ved å gi denne ukulturen innpass i norsk skole. For alle de barna som blir påtvunget dette plagget av sine foreldre, bør det være et fristed i den norske skolen, sier hun.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson og nestleder, Trond Giske, er ikke imponert over Listhaugs forslag – halvannen måned før stortingsvalget.

– Vi er mot hijab for barn, men det er en stor inngripen å gjøre det forbudt. Det er vel også grunnen til at Frp på fire år i regjering ikke har foreslått et slikt forbud, skriver Giske i en tekstmelding til VG.