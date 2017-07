Ap-politiker om Listhaug: – Norges svar på Goebbels

Arendal-politiker fra Arbeiderpartiet, Gjermund Orrego Bjørndahl, langer ut mot Sylvi Listhaug igjen. Mannen som kalte henne en «jævla rasistkjerring» i juni sammenligner henne med nazi-minister Josph Goebbels.

I et innlegg på Facebook-siden sin kommenterer Bjørndahl at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er tilbake etter mammapermisjon.

Der kaller han henne rasismens fyrtårn og sammenligner henne med Joseph Goebbels, Hitlers propagandaminister som styrte tysk presse med jernhånd.

– Jeg reagerer på hennes måte å kommunisere. Hun skaper et rom for at rasistiske holdninger er greit å uttrykke. Det synes jeg er farlig, det må vi gå etter i sømmene, det er altfor få politikere som gjør det, sier Bjørndahl til VG.

Nå vil han beklage sammenligningen med nazi-ministeren.

FACEBOOK-INNLEGGET: Dette innlegget på Facebook la Ap-politikeren ut sist mandag da det var kjent at Listhaug var tilbake på jobb som statsråd. Foto: Skjermdump

– Dette har ingenting med nazisme å gjøre, jeg gikk langt over streken. Hun er ikke nazist. Dette handler om propagandaen hennes. At hun sprer propaganda, ofte usannheter, og som oftest om våre nye landsmenn med et negativt fortegn. Hun ønsker å sette dem i et dårlig lys. Men jeg vil beklage sammenligningen for den var for drøy. Det var uklokt av meg, sier han.

I dag opplyste han at han har søkt permisjon fra alle folkevalgte verv i Arendal bystyre, skriver NRK. Facebook-innlegger er nå slettet.

VG avslører: Skjult valgkamp mellom Siv og Sylvi

Listhaug: – Helt ekstremt

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug kom denne uken tilbake på jobb etter å ha vært ute i fødselspermisjon.

Hun sier til VG at det er trist at en Arbeiderpartipolitiker sier noe sånt.

– At vi som er for en streng innvandringspolitikk skal karakteriseres som nazister, rasister og til og med en propagandaminister som bidro til å slakte seks millioner jøder er helt ekstremt. Dette skal ingen finne seg i, og derfor sier jeg ifra, skriver hun i en e-post til VG gjennom sin rådgiver.

Hun ber Bjørndahl gå i seg selv.

– Han må tenke seg om. En gang kan være feil, men nå ligner dette på et mønster. Jeg håper han beklager, og at Ap-ledelsen kommer på banen. De kan ikke ha en politiker som holder på slik, sier Listhaug.

Vil søke om permisjon

For en måned siden gikk Bjørndahl ut og kalte Listhaug for en «jævla rasistkjerring», noe han ikke angrer på.

Ved å komme med så sterke karakteristikker i innvandringsdebatten har lokalpolitikeren fått kritikk fra både andre og eget i parti. Nå har det blitt for mye sier han og vil ta seg en pause fra politikken.

– Av hensyn av meg selv, av Ap og til de syv enslige mindreårige asylsøkerne jeg er verge for, har jeg søkt om ett års permisjon fra vervet i bystyret. Jeg trenger et pusterom.