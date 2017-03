Anklager Listhaug for å bruke korset til politisk vinning

Tidligere redaktør Sven Egil Omdal gikk gjennom 631 bilder av Sylvi Listhaug de siste 15 årene. Nå hevder han hun bruker korset for vinne velgere.

«Påstår jeg at hun bruker korset som en politisk rekvisitt for å fri til den underlige gruppen som tror at fremmedfrykt er en kristelig dyd? Ja, det er i grunnen det jeg gjør.»

Slik konkluderer mediekritiker og tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal, i et innlegg på Facebook.

Omdal har gått gjennom 631 bilder fra 2001 og frem til Listhaug ble innvandringsminister ifjor. Resultatet, hevder han, er at hun, med unntak av et bilde i 2008, aldri har båret korset i offentlighet.

– Mest nedrige angrepet jeg har opplevd

På sin egen Facebook-side innvandringsminister Sylvi Listhaug slår tilbake mot Omdals påstand.

«Dette er det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett! Og det sier litt. Den meget erfarne pressemannen, nå kommentator i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal sprer nå falske nyheter, oppkonstruert for å fremstille meg fæl og kynisk.»

Til VG skriver Listhaug i en e-post søndag kveld:

– Jeg bruker korset når jeg føler for det. Det er etter farmor som er en av personene som har betydd aller mest for meg i mitt liv. Jeg bruker det ofte når det stormer og det kreves mye av meg. Det skal vel godt gjøres å ikke ha fått med seg at det har vært ekstra krevende og stormet ekstra mye etter at jeg tiltrådte som innvandrings- og integreringsminister. Dette er nok et bevis på at journalister som Omdal ikke har et bunnivå for hva de angriper meg for, og dikter opp fakta når faktaene ikke passer, skriver hun til VG.

Søndag kveld ville ikke Omdal kommentere innlegget og svaret fra Listhuag ytterligere, da han var i et selskap.

ANKLAGER LISTHAUG: - Mediekritiker, kommentator og tidligere redaktør Sven Egil Omdal har gått gjennom bilder bildearkivet til Scanpix for å se om Listhaug tidligere gikk med kors rundt halsen. Ifølge han har det bare skjedd en gang.

Talte for kristne

Det var fredag formiddag at Listhaug deltok som første taler på den kristenkonservative storsamlingen Oslo Symposium.

Listhaug bar korset på utsiden av en genser med høy krage.

«Hun ser ut som en biskop selv når hun sier at det "aldri har vært noe for oss" å leve side om side med mennesker fra en annen kultur.», skriver Omdal på Facebook.

Videre påpeker den erfarne mediemannen at Listhaug nesten alltid har korset på seg nå etter at hun ble innvandrings- og inkluderingsminister.

Påpekte feil

I sitt svar til Omdal legger Listhaug ut tre bilder fra 2006 og 2007 der hun har på seg et kors.

Etter det la Omdal ut et nytt innlegg der han vedgår at «Våkne folk har også søkt i Scanpix-basen og funnet bilder fra 2006 og 2007 der Sylvi Listhaug har korset på seg»

Omdal sier at han brukte den åpne basen hvor man ikke trenger innlogging. Etter å ha sjekket enda en gang, sier han at det finnes ett tilfelle i 2008 der hun har på seg kors.

Står opp for norske verdier

Listhuag var ikke tilgjengelig for intervju søndag kveld. Men like før jul beskrev hun gullkorset hun har på seg som et symbol på troen hun har med seg hjemmefra.

– Kristne og vestlige verdier er viktige i Norge. Det er kanskje noe vi er for lite flinke til å stå opp for, mener hun.

Da svarte hun også på om hun er ute etter å fiske kristne velgere.

– For meg handler det om å være tydelig på det jeg står for. Så får andre fiske der de vil, sier hun.