Anders Torp hevder Listhaug er dobbeltmoralsk

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sleiker kristne fundamentalister oppetter ryggen, hevder skribent Anders Torp.

Etter en opphetet radiodebatt på NRKs Politisk Kvarter beskyldte Listhaug KrF-leder Knut Arild Hareide for å «sleike imamer oppetter ryggen». Anders Torp, sønn av pinsepastor Jan-Åge Torp, sier til Klassekampen at han mener ministeren er dobbeltmoralsk.

– Det er fint at Frp er imot steining, som bortimot samtlige er, men hvorfor tar hun bare tak i umoralen i muslimske miljøer når umoral og ekstreme handlinger skjer rett foran nesen hennes i kristne miljøer? spør Torp.

Torp har selv brutt med sin fortid i et bokstavtro kristent miljø.

– Listhaug sleiker Jan Hanvold, TV Visjon Norge og fundamentalister oppetter ryggen, mener Torp.

Forsvarer kritikken

Klassekampen fikk ikke svar fra statsråden før saken gikk i trykken torsdag, men i en epost skriver hennes rådgiver Espen Teigen at «å ha rare meninger eller å tro på noe spesielt er noe helt annet enn religiøse ledere som støtter steining for utroskap og blasfemi eller drap på homofile. Hanvold sier og gjør mye rart, men jeg har ikke sett at han støtter drap på noen».

Han understreker at dersom Hanvold eller noen andre hadde gjort det, ville Listhaug vært den første til å kritisere.

Krass debatt

I radiodebatten onsdag gikk Listhaug til angrep på KrFs bistandspolitikk, der hun hevdet at det for det kristne sentrumspartiet er en konkurranse om å være god og gi mest mulig penger. Det fikk KrF-leder Knut Arild Hareide til å se rødt.

– Løgn, var hans umiddelbare reaksjon, som han også gjentok i VG samme dag.

Kort tid etter debatten uttalte Listhaug til NRK at Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen», en uttalelse hun overfor VG samme dag vedgikk at ikke skapte et bedre debattklima, men hun forsvarte likevel bistand-angrepet hun har kommet med flere ganger mot samarbeidspartiet KrF.

VG/NTB