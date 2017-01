Åpne Dører fikk 1,3 millioner etter Listhaug-video

Den kristne organisasjonen Åpne Dører har fått 1,3 millioner kroner i gaver etter at innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la ut en video der hun oppfordret folk til å gi penger til forfulgte kristne.

Videoen med Listhaug og hennes statssekretær Fabian Stang (H) var et svar til skuespiller Kristoffer Joners Facebook-aksjon til støtte for Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Listhaug og Stang oppfordret folk til heller å gi penger til kristne forfulgte, og Listhaug sier til TV 2 at hun er glad for at hun har bidratt til å sette søkelyset på situasjonen til denne gruppen.

– Jeg synes det er fantastisk å kunne bidra til å sette søkelyset på en så viktig sak som forfølgelsen av kristne i verden. Dette er et tema som dessverre får lite oppmerksomhet her hjemme, sier innvandringsministeren.

Generalsekretær i Åpne Dører, Morten Askeland, sier til TV 2 at de samler inn rundt 30 millioner kroner årlig, og at mange av pengene gis i desember.

– Vi har prøvd å skille ut det som har kommet som et resultat av denne aksjonen, og det er beregnet til å være mellom 1,2 og 1,3 million kroner.